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Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Unvandır

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Maraş’ta yapılan milli mücadelenin neticesinde şehre ‘Kahraman’ ünvanı verilmesinin yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek şu ifadelere yer verdi.

Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Unvandır

Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Unvandır

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Maraş’ta yapılan milli mücadelenin neticesinde şehre ‘Kahraman’ ünvanı verilmesinin yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek şu ifadelere yer verdi.

06 Şubat 2022 Pazar 10:58
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“Sütçü İmam, Arslan Bey, Avukat Mehmet Ali Kısakürek, Senem Ayşe, Abdal Halil Ağa, Çakmakçı Sait, Doktor Mustafa ve Çuhadar Ali ve ismi anılmayan nice kahramanlarla kazanılarak Anadolu’ya ilham olmuş şehrimize TBMM tarafından 7 Şubat 1973’te “Kahraman” unvanı verilmiştir.

TBMM’nin 7 Şubat 1973 tarihinde verdiği ‘Kahraman’ ünvanı, tüm şehrimizin fedakârlığı ve mücadelesinin neticesinde elde edilen bir ünvandır.

Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra herkesin takdirini toplayan bu şehre bir yazı gönderilmiş ve mücadeleye katılanların isminin bulunduğu bir liste istenmiştir. Şehrin önde gelenlerinin yaptığı toplantılar neticesinde bir isim veremeyeceklerini, milli mücadeleye katılmayan tek bir ferdin dahi olmadığı cevabını Gazi Meclis’e göndermişlerdir. Bunun üzerine tek bir ferde değil, şehre İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılmış ve şehrimiz 5 Nisan 1925 tarihinde İstiklal Madalyası’nı almıştır. 7 Şubat 1973 tarihinde de Meclis kararı ile bu şehre ‘Kahramanlık’ unvanı verilmiştir.

Bu toprakların nasıl mücadeleyle kazanıldığını, nasıl vatan olduğunu gençlerimize anlatmamız lazım. Biz Belediye olarak Kurtuluş mücadelemizle ilgili binlerce kitabı gençlerimizle buluşturduk. Serdar Gökhan’ın başrolünü üstlendiği İstiklalden İstikbale filmimizi ve kitabını da dağıtmaya devam ediyoruz. Bu gayretimiz yeni neslin nereden geldiğini bilmesi ve kendine ona göre bir rota çizmesi içindir.

Vatanı uğrunda can vermiş aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorıum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan MahçiçekKahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Ünvandır
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