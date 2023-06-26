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Başkan Mahçiçek, ‘Kurban Paylaşmaktır’ Dedi, Vatandaşların Bayramını Kutladı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yayımladığı mesajda, “Kurban Bayramı; barışın, esenliğin, yakarışın, tefekkürün, sabrın, yoksula, kimsesize ve çaresize yakınlaşarak, paylaşmanın bayramıdır. Bu nedenle ‘Kurban Paylaşmaktır’ diyorum ve başta Kahramanmaraşlı kardeşlerim olmak üzere, bütün İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, ‘Kurban Paylaşmaktır’ Dedi, Vatandaşların Bayramını Kutladı

Başkan Mahçiçek, ‘Kurban Paylaşmaktır’ Dedi, Vatandaşların Bayramını Kutladı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yayımladığı mesajda, “Kurban Bayramı; barışın, esenliğin, yakarışın, tefekkürün, sabrın, yoksula, kimsesize ve çaresize yakınlaşarak, paylaşmanın bayramıdır. Bu nedenle ‘Kurban Paylaşmaktır’ diyorum ve başta Kahramanmaraşlı kardeşlerim olmak üzere, bütün İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

26 Haziran 2023 Pazartesi 12:35

Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, paylaşmanın önemine dikkat çekerek, insanlar için kurbanın; Cenab-ı Hakk’a, hakikate, iyiye, doğruya ve güzele yakın olma arayışı olduğunu vurguladı. Mesajının devamında, bayramların sevinçleri büyütme mevsimi olduğuna da dikkat çeken Başkan Mahçiçek, kurban ibadetini yerine getirirken çevre temizliğine de riayet edilmesi noktasında vatandaşlara çağrıda bulundu.

Başkan Mahçiçek, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Kurban; yoksula, kimsesize ve çaresize yakınlaşarak, paylaşmanın bayramıdır”

Cenab-ı Hakk’a bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamd ediyorum. Sözlerimin başında 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acısı sebebiyle Kurban Bayramı’nı buruk karşılıyoruz. Depremlerde hayatına kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Kurban Bayramı, bütün müminlerin Hz. İbrahim’i bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak, kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir. Kurban aynı zamanda İslam’ın temellerinden biri olan Hac ibadetinin önemli bir parçasıdır. Bu mübarek günlerde Arafat’ta dünyalıklardan soyunmuş, âdeta ak kefenlere bürünmüş milyonlarca Müslüman, Cenab-ı Hakk’ın huzurunda, ellerini açarak rahmet dilemektedir. Bugün bizler de, kurban ibadetinin manevî ikliminde bir gönül yüceliği yakalayıp Rabbimize yakınlık arayışında olacağız. Zira Kurban Bayramı; barışın, esenliğin, yakarışın, tefekkürün, sabrın, nefisleri terbiye etmenin, yoksula, kimsesize ve çaresize yakınlaşarak, paylaşmanın bayramıdır. Bir başka ifadeyle kurban; sevginin, vefanın, sadakatin ve fedakârlığın simgesidir.

“Bu bayram kurbanlarımızı ve sevinçlerimizi büyüterek, paylaşalım”

Bayramlar, aynı zamanda sevinçleri büyütme mevsimidir. Kurban Bayramı’nın ruhuna uygun bir şekilde küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak; hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmeliyiz. Bayramda özellikle varlık sebebimiz olan annelerimiz ve babalarımızın gönüllerini şad etmeli ve onların hayır dualarını almalıyız. Bir tatlı söz işitmek için hayatın bütün ağırlığını paylaşmayı göze alan eşlerimize sevgiyle yaklaşmalıyız. Ve evlerimizin canlı bayramları olan çocuklarımızı sevindirmeli, yılda bir defa gerçekleşen bu ibadetin coşkusuyla tanıştırmalıyız. Ayrıca selâmlaşarak, kucaklaşarak, ziyaretleşerek, kurban etlerini dağıtarak, ikramda bulunarak; bütün sokakların, bütün komşuların, bütün yurdumuzun ve İslâm coğrafyasının hanelerine sevinç taşımalıyız. Evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı hatırlamalı; öksüz ve yetimlerin, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesine ve ümitlerinin yeşermesine vesile olmalıyız. Onikişubat Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı boyunca da çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşmaması adına çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdüreceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızın da hassasiyet göstermesini bekliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kahramanmaraşlı kardeşlerim olmak üzere, bütün İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, Allah katında kurbanlarımızın makbul olmasını diliyorum.”

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Başkan Mahçiçek‘Kurban Paylaşmaktır’ DediVatandaşların Bayramını Kutladı
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