Başkan Mahçiçek, lise öğrencilerine Expo 2023’ü anlatıyor

Maarif Anadolu Lisesi ve Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle buluşan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’ün nasıl yapılacağını, içinde neler olduğunu, şehrimize neler katacağını ve şehrimizin nasıl marka değeri kazanacağını anlattı.

Görsellerle bir sunu gerçekleştiren Başkan Mahçiçek, öğrencilere şunları anlattı.

“Bu proje uluslararası bir proje. Dünyada bu çapta futbolda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası var. İşte yeni oluşan uluslararası bir organizasyon EXPO’lara dünyanın her tarafından insanlar gelir. EXPO’da ülke bahçelerini kurarlar ve tüm güzelliklerini tanıtırlar. EXPO’lar 6 buçuk ay süren fuarlardır.

Kahramanmaraş güzel bir memleket, her şeyi var. 500’ün üzerinde fabrikamız var. Türkiye’de iplik üretiminin 3/1’ini, çelik eşyanın %65’ini, enerjinin %12’sini dokumanın %17’sini, çimentonun %10’unu Kahramanmaraş üretiyor. Yani her şeyimiz var, eksik olan sadece tanıtım. Bu eksiğimizi de bu projeyle gidermiş olacağız. En az 50 ülkenin katılımını ve 2 milyona yakın ziyaretçinin gelmesini öngörüyoruz.

Sanayisiyle, tabiatıyla, yaylasıyla, tarihiyle, kültür zenginliğiyle şehrimiz birçok güzelliğe sahip.

Biz bu projeyi alabilmek için bir buçuk sene çalışma ve araştırma yaptık. Böyle projeleri almak kolay değil. Ama bunun sürekliliğini sağlamak gerek, sadece 6 ayla sınırlı kalmamalı. Biz de sürekliliğini sağlamak için dünyada ilk ve tek Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretlil ürünlerin satılacağı ve atölyelerinin bulunacağı Arasta Çarşısı, Şehir Müzesi, Açık AVM, Aquapark ve Lunapark, Hobi Evleri, Amfi Tiyatro, Konser Alanları, Konferans ve Kongre Merkezi gibi birçok donatı ekledik. Burası tamamen bir yaşam alanı haline gelecek.

Kristal Lagünümüzle, her iki tarafında bulunan kafeyle bahar aylarında alanımız çok daha güzel olacak.

Sır Barajı üzerine yapacağımız su tutucu sedde aksı ile yaz aylarında suların çekilmesiyle oluşan kötü görüntülerin önüne geçeceğiz. Bu aks ile birlikte 4 mevsim suyu belli miktarda tutarak ve çevresinde yapılan imar çalışmalarıyla şehrimiz daha da güzelleşecek. Gençlerimiz için denizin üzerinde küçük bir marinayla teknelerle dolaşım sağlayacağız. Aynı zamanda üzerinde su sporları ve eğlenceleri yapılabilecek ve gençlerimiz için şehrimizde yeni hobi ve spor alanları oluşacak.

Bu projeler ve donatılarla Kahramanmaraş gelişecek, dönüşecek çok daha iyi yerlere gelecek. Sizler daha iyisini yapacaksınız.

Biz merhamet toplumuyuz. Pandemi döneminde 154 ülkeye yardım gönderdik çok zengin bir ülke olmamamıza rağmen. Medeni dediğimiz ülkelerin halini gördük. Ne zaman ülkemizde ya da başka ülkelerde bir sıkıntı olsa oralara koştuk çünkü paylaşım var, merhamet var.

Önceden komşular birbirine bir tabak yemek verirdi. Unuttuk bu hasletleri. Bir de adab-ı muaşereti unuttuk. Bunları unutmamamız gerekir. Onlarda eksik olan aile kavramı. Yaşlandıklarında bir huzurevine bırakıyorlar büyüklerini. Bizim onlara imrenecek bir şeyimiz yok biz onlardan çok çok üstünüz. Bizim onlara vereceklerimiz var.

Size hediye ettiğimiz kitapları okuyun oralarda çok güzel bilgiler var.

Kötü alışkanlıklardan uzak durmak lazım, bunlara çok dikkat edin.

Bu ülke büyük bir ülke ama sizin daha çok çalışarak daha da büyütmeniz lazım. İstiyorlar ki onlar üretsin biz tüketelim, istedikleri zaman bizi kontrol etsinler. Buna imkan vermememiz lazım. 60’lı 70’li yıllarda bu ülkede istediklerini yapmışlar ve kontrol etmişler. Artık bunu gerçekleştiremiyorlar.

Gayret edip, çalışacağız ve ülkemizi güzel yerlere getireceğiz.”

Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Belediyenin basımını gerçekleştirdiği kitaplar hediye edildi. Soruları cevaplayan Başkan Mahçiçek, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra program noktalandı.