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Başkan Mahçiçek, ‘Sarıkamış Harekatı’ Kahramanlarını Andı

Sarıkamış Harekatı’nın 109. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “109 yıl önce Sarıkamış Harekâtı’nı başlatan ve en zor şartlarda bile şehadete yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek, ‘Sarıkamış Harekatı’ Kahramanlarını Andı

Başkan Mahçiçek, ‘Sarıkamış Harekatı’ Kahramanlarını Andı

Sarıkamış Harekatı’nın 109. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “109 yıl önce Sarıkamış Harekâtı’nı başlatan ve en zor şartlarda bile şehadete yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

04 Ocak 2024 Perşembe 13:45

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Birinci Dünya Savaşı’nda Ardahan ve Kars’ı düşman işgalinden kurtarmak amacıyla başlatılan ve binlerce askerin kahramancadonarak şehit düştüğü Sarıkamış Harekâtı’nın 109’uncu yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Mesajında, Sarıkamış Harekatı’nı, ‘Hafızalardan silinmeyen kahramanca mücadele’ olarak nitelendiren Başkan Mahçiçek, “Tam 109 yıl önce Sarıkamış’ta Allahu Ekber Dağların’da soğuktan donarak şehit olan 90 bin vatan kahramanının aziz hatıralarını yıl dönümünde yâd ediyoruz. Bizim tarihimizde zaferler kadar, acılar da oldukça büyük yer tutar. Şanlı tarihimiz, Yemen’de kızgın çöllerde, Çanakkale’de derin sularda, Sarıkamış’ta dondurucu soğukta vatan ve bayrak uğruna şehadete koşan Anadolu çocuklarının hikayesini barındırır. Sarıkamış Harekatı da milletimizin hafızasına kazınmış acı bir hatıradır. Sarıkamış şehitleri, yazlık giysiler ve çarıklarla eksi 45 derece bir soğukta kahramanlık destanı yazmışlardır. Allahu Ekber ve Soğanlı Dağları bu milletin din, namus ve vatan uğruna nasıl bir bedel ödediğine şahit olmuştur. Şimdi, her daim olduğu gibi tüm Türkiye olarak Sarıkamış şehitlerini, harekatın 109’uncu yılında anmak için tek yürek olduk. Bu vesileyle, Sarıkamış Harekatı’nın 109’uncu yıl dönümünde vatan için meçhule yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.Cumhurbaşkanlığımız himayesinde düzenlenecek etkinliklerin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk milletinin asil bir ferdi olarak, Kahramanmaraş’ımızdan Sarıkamış’a selamlarımızı iletiyorum. Sarıkamış ruhu ve adanmışlığı ile bu ülke için sarsılmaz bir inançla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek‘Sarıkamış Harekatı’ Kahramanlarını Andı
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