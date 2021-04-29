Başkan Mahçiçek, vatandaşların oylarıyla EXPO 2023 sembol çiçeğini belirliyor

www.expo2023.org adresinden Başkan Mahçiçek’in başlatmış olduğu anketle, Kahramanmaraş’ı simgeleyen ve endemik bitki türlerinden olan 4 çiçek oylamaya sunuldu.

Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023 Kahramanmaraş’a sembol olacak çiçeğimizle, kültürümüzle, şehrimizin güzellikleriyle hafızalara kazınacak ve sürdürülebilir bir turizm sektörü oluşturabileceğiz. Kahramanmaraş, dondurmanın hammaddesi salepten ters laleye kadar eşsiz doğasıyla birçok endemik bitki çeşitliliğine sahip bir kent” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü.

“Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla gerçekleştireceğimiz EXPO 2023 Kahramanmaraş’ın sembol çiçeğini siz değerli vatandaşlarımız ve gençlerimizin katkılarıyla belirlemek istedik.

Sizlerin beğenileriyle belirleyeceğimiz sembol çiçeğimizi dünyaya tanıtacak ve özel bahçeler oluşturacağız.

Geçmişten bugüne Topkapı Sarayı’nın bahçesini süsleyen Maraş Sümbül’ü mü?

Çiçekler arasında en özel yere sahip güllerin, en nadidesi Maraş Gül’ü mü?

Efsanelere konu olmuş hüznün sembolü Ters Lale mi?

Benim de yemekten keyif aldığım Maraş’ın en önemli simgesi dondurmanın ana maddesi Salep Orkidesi mi?

Ben oyumu çok sevdiğim ve yemekten keyif aldığım dondurmanın hammaddesi Salep Orkidesinden yana kullanıyorum.

www.expo2023.org sitesini ziyaret ederek siz de katkılarınızı sunabilirsiniz.”