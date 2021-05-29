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Başkan Okay’dan ASKF’ye ziyaret

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığına seçilen Ekrem Karaoğlan ve yönetimini ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Okay, amatör spor kulüplerinin önemine değinerek spora ve sporcuya olan desteklerini vurguladı.

Başkan Okay’dan ASKF’ye ziyaret

Başkan Okay’dan ASKF’ye ziyaret

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığına seçilen Ekrem Karaoğlan ve yönetimini ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Okay, amatör spor kulüplerinin önemine değinerek spora ve sporcuya olan desteklerini vurguladı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:22
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Ziyaretinde amatör kulüplerinin önemine değinen Başkan Okay, başkanlığa seçilen Ekrem Karaoğlan ve yönetimin bu alanda başarılı olacağına inancını belirtti.

Günümüzde toplumların spora ve sporcuya büyük önem verdiğini dile getiren Başkan Okay, bu önemin amatör sporda başladığını ifade etti.

Bu bağlamda kendilerinin de amatör spora destek olduklarını hatırlatan Başkan Okay, ziyarette yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana sporun ve sporcunun yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde bu desteğimizi sürdüreceğiz. Spor bugün dünyada çok büyük bir öneme sahip ve olağanüstü bir sektör konumundadır. Özellikle futbol bu sektörün başını çekmektedir. Bölgemizde yaşayan gençlerimizin de sportif aktivitelerden yararlanmaları ve daha iyi konuma gelmeleri adına bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Bu bağlamda çeşitli spor tesisleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca amatör spor kulüplerimize malzeme desteği, ulaşım desteği gibi birçok yardımda bulunduk. Şuanda bölgemizin potansiyeli olan güreşe destek anlamında iki adet festival organize ediyoruz. İnşallah bu gibi çalışmalarımız büyük bir özveriyle devam edecek. Bu süreçte sporu ve sporcuyu takip eden ASKF gibi kurumlarımızla da dirsek teması halindeyiz. Bu kurumun yeni oluşumunda Ekrem Karaoğlan ve ekibi yeni süreci devraldı. Öncelikle daha önceki yönetime katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimiz ve ilçemiz için hayırlı olur.”

Başkan Okay’ın ardından konuşan, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ekrem Karaoğlan, yönetimi ve şahsı adına ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Okay’ın amatör spor kulüplerine olan desteğini hatırlatan Karaoğlan, bundan sonraki süreçte de Dulkadiroğlu Belediyesi ile amatör sporun gelişmesi adına istişarelerde bulunacaklarını belirtti.

 

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