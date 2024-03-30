Grant Thornton ve Kipaş Holding'den örnek buluşma!

Grant Thornton Türkiye İcra Kurulu Başkanı Emin Taylan, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelmenin sevincini ve önemini vurguladı. "Bu buluşma, zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde birlik ve beraberliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor" dedi.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer, etkinlikte yer aldı ve mesleki uzmanlığın önemine dikkat çekti. Gümüşer, sınavları başarıyla geçen muhasebe çalışanlarına ödüllerini takdim ederek, "Mesleğimizde mükemmelliğe ulaşmak için sürekli öğrenme ve gelişme şart. Grant Thornton’un desteği ile muhasebe ve mali işler ekiplerimiz, felaketin sebep olduğu problemleri hızla aşmada büyük gayret gösterdiler" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ın ekonomik toparlanmasına değinen Grant Thornton'un Vergi ve Mali Danışmanlık Hizmetleri bölümü ortağı Fatih Güven ise şunları dile getirdi: "Kahramanmaraş Depremi çok derinden hissetmiş bir ekibiz. Bu felaketin izlerini silmek ve eski günlere hızla dönmek için bizler de elimizden geleni yapmaktayız."

Kipaş Holding Muhasebe Grup Müdürü Mukan Muharrem Zabun, "Mali işler ekiplerimize zor zamanlarda yaptıkları katkılar için çok teşekkür ediyorum. Mali Müşavirlik mesleğinin önemi her geçen gün daha da anlaşılıyor, bunun teşvik edilmesi şart" diyerek, mesleğin kıymetini ortaya koydu.

Bu özel gece, sektördeki dayanışmayı artıran ve ekipleri motive eden güzel bir buluşma olarak tarihe geçti.