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Kahramanmaraş’ta leylek ve yavruları drone ile görüntülendi!

Kahramanmaraş’ta baraj manzaralı bölgeye yuva yapan leylek, görsel şölen oluşturuyor.

Kahramanmaraş’ta leylek ve yavruları drone ile görüntülendi!

Kahramanmaraş’ta leylek ve yavruları drone ile görüntülendi!

Kahramanmaraş’ta baraj manzaralı bölgeye yuva yapan leylek, görsel şölen oluşturuyor.

30 Mart 2024 Cumartesi 13:19

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte, Andırın Kıyıkçı bölgesindeki sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Göksun ilçelerine gelmeye başladılar.

Bölgenin sembolü haline gelen leylek, 6 yıldır Kıyıkçı mahallesi kırsalındaki Arslantaş Barajı kıyısına gelerek, yavrularıyla beraber görüntülendi. Her yıl baraj manzaralı bölgenin kıyısına gelerek, mekan edindiği direğin başındaki yuvasında yavrularıyla görsel şölen oluşturan leylek, bölgeye ayrı bir renk katıyor.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Göksun'un Söğütlü Obası, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde yer alıyor.

Göksun Kireç Köyü ise, aynı zamanda yerleşik leyleklere ev sahipliği yapıyor. Bölgenin doğal güzelliklerini ve baharın gelişini drone ile görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Mansur Öksüz, leylek ve yavrularını farklı açılardan görüntüledi.

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