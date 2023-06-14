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Başkan Okumuş, “Onlar bizim neşemiz, umudumuz, yarınlarımız”

Türkoğlu Belediyesinin çocuklara yaptığı sosyal projeler ve etkinlikler belediyeciliğin en tatlı motivasyon kaynağı.

Başkan Okumuş, “Onlar bizim neşemiz, umudumuz, yarınlarımız”

Başkan Okumuş, “Onlar bizim neşemiz, umudumuz, yarınlarımız”

Türkoğlu Belediyesinin çocuklara yaptığı sosyal projeler ve etkinlikler belediyeciliğin en tatlı motivasyon kaynağı.

14 Haziran 2023 Çarşamba 17:59

Deprem öncesinde eğitim, öğretim ve eğlence gibi gelişimlerinin her döneminde çocukların yanı başından ayrılmadı. Yaşanılan yüzyılın afetinden sonra da çocuklar çok etkilendi ve yoruldu. Bunun için Türkoğlu Belediyesi olarak sorumluluğu olan geleceğimizin büyüklerini, bugünlerinden itibaren hem mental hem de fiziksel aktivitelerinde her zaman yanlarında olmaya devam ediyor.

Deprem sonrasında çocukların bir nebze de olsa gülümsemelerine şahit olmak için; konteyner kentlerde yaşayan afetzede çocuklara Türkoğlu Belediyesi tarafından öncelikle bisiklet hediye edildi. Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezinde hem hayvan sevgilerinin artması hem de gönüllerince bir gün geçirmeleri için eğitmenler eşliğinde at binmeleri sağlandı. Ardından gelen yaz dönemiyle beraber ilçedeki bütün havuzları; hem spor yaparak fiziksel gelişimleri için hem de gönüllerince eğlenmeleri için hazırladı ve ücretsiz bir şekilde hizmetlerine sundu. Ayrıca ücretsiz yüzme kursları da devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman Okumuş;Beyoğlu Yüzme Havuzu,Şekeroba Yüzme Havuzu,Türkoğlu Merkez Yüzme Havuzu ve Kılılı Yüzme Havuzunda gerçekleşen etkinlikte büyük afetin küçük tanıklarını mutlu edip, moral ve motivasyonlarını arttırarak, spora teşvik etmek için yüzerken kullanabilecekleri şort ve boneleri hediye etti.

Depremzede çocukların yüzlerini güldürebilmek içinsürprizlere devam eden Belediye Başkanı Osman Okumuş şunları belirtti; “En önemli odağımız çocuklarımızdı. İlk günden itibaren çocuklarımızla ilgili havuzlarımızı, özellikle at çiftliğini ve çocukların en çok sevdiği bisiklet hediyelerini verdik. Şuanda beş tane yüzme havuzumuz var. 5 bin şort dağıtımı yaptık. Yüzme hocalarının rehberliğinde depremzede çocuklarımızın tamamına yüzme öğretiyoruz. Bu yüzme havuzlarında eğitim alıyorlar. Biliyorsunuz Kahramanmaraş’ta tek at çiftliği ve okçuluk eğitim merkezi Türkoğlu’muzda. Her gün konteyner kentlerden çocuklarımızı otobüslerle alıp burada da okçuluk ve at eğitimi rehberliği verilmekte, aynı zamanda da 2400 civarında depremzede çocuklarımıza bisiklet hediye ettik.”dedi.

Son Güncelleme: 14.06.2023 18:23
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BAŞKAN OKUMUŞ“Onlar Bizim NeşemizUmudumuzYarınlarımız”
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