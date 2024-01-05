Başkan Okumuş, Türkoğlu’nun tarım potansiyelini anlattı!

Başkan Okumuş tarım ekonomisiyle ilgili şunları kaydetti;

“Bizim buralara yağmur yağdığı zaman, “Bereket” yağdı denir.

Türkoğlu ovasının verimli topraklarında yetişen ürünlerin ana besin kaynağı sudur. Özellikle çilek, domates, salatalık, mısır, Trabzon hurması, Gaziantep fıstığı gibi değerli tarım ürünlerinin yetiştiği bu topraklar, suyla buluştuğunda adeta bir mucizeye dönüşerek çiftçi ve halkın yüzünü güldürüyor.

Biz tarımı jeopolitik bir bakış açısı ile yönetiyoruz. Pandemi döneminde dünya genelinde yaşanan gıda arzındaki dengesizliklere karşı Türkoğlu Tarımı üstüne düşen sorumluluk bilinci ile üretmeye ve tedarik zincirine önemli destek olmaya devam etmişti. Bu destek, çilek, salatalık ve domatesin ekim alanlarında yaşanan artışlarla kendini gösteriyor.

Ayrıca tarıma kadın eli değmesi ve üretimin çeşitlenmesi adına yine desteklediğimiz

"Mutlu Besin Kooperatifi"nde Türkoğlu'nda yetişen ürünler özenle kurutuluyor ve bu kurutulmuş ürünler yurt içi ve yurt dışına ihraç edilerek bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlıyor.”