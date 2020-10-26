Başkan Sarıaltun, Eğitimde Çağlayancerit şahlanacak

Çağlayancerit’te, Keşkül Yardım Derneği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundan canlı yayınlanan dersleri takip etmeleri ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanmaları için 8. sınıf öğrencilerine tablet hediye edildi.

Program’da konuşan Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun, “Yüz yüze eğitimin kısıtlandığı bir dönemde internet kanalıyla eğitimin sürdürülmesi için büyük bir ihtiyaç olarak tablet ve televizyon gündeme geldi. Dar gelirli aileleri göz önüne aldığımızda okul müdürümüzün gayretleri sonucu, İsviçre’de faaliyeti olan ve aslen Sivaslı olan Sema hanım aracılığıyla bize haber verildi.

Birlikte hareket edilerek 100 adet tablet getirildi ve Cem Küçük beyle buraya geldiler. Bu tabletleri bugün dağıttık. Okulumuzun eğitim performansı çok daha yükselecek. Benzeri dernek ve kurumlardan okullarımızın tablet ve benzeri ihtiyaçları konusunda söz aldık. Gelecek günlerde onlarda getirip teslim edeceğiz.” dedi.

olarak her zaman eğitime destek verdiklerini belirten Sarıaltun, “Biz çok mutluyuz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Yerel yönetim olarak Milli Eğitim ile çok içli dışlı çalışıyoruz. Okul müdürlerimizin ne ihtiyacı varsa lojistik destek sağlıyoruz.

Bizim bırakın akıllı tahtayı kara tahtamız bile yoktu. Kendi okulumuzu kendimiz taş taşıyarak yaptık. Ülkemizin kısa zamanda eğitim ve sosyal kalkınma noktasında aldığı mesafe ortada. Evet bazı problemlerimiz var ama dünya çok çabuk dönüşüyor.

Bizim zamanımızda okullara biz odun götürürdük, şimdi çocuklarımız okullarına tablet götürsünler, çağın gereği bunu gerektiriyor.” diye konuştu.

İlçede halkın yüzde 71’inin sosyal yardımlarla ayakta kaldığını bu noktada çocukların eğitim konusunda yardıma muhtaç olduğunu bildiren Sarıaltun şunları ifade etti;

“Anadolu’nun vefakar yatırımcılarını yine Anadolu’nun bacasız sanayi olan tarım ve hayvancılığın önde olduğu ilçemize davet ediyoruz. İlçemizde halkımızın yüzde 71’i sosyal fondan yardım alarak hayatını idame ettiriyor.

Dolayısıyla bu iş alanlarının olmaması nedeniyle, her ailede 4-5 çocuk bulunuyor. Bu çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için mutlaka katkıya, yardıma ihtiyaçları var. Bu konuda elini taşın altına koyan hayır sever insanlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun ve Gazeteci, Yazar Cem Küçük tarafından 8. sınıf öğrencilerine tablet dağıtıldı.

Program Belediye Başkanı Sarıaltun'un katılımcılara bölgeye özgü Çağlayancerit cevizi hediye etmesiyle sona erdi.