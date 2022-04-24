Başkan Sarıaltun vatandaşlarla iftarda buluştu!

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Boylu Mahalle Muhtarlığı iftar yemeği düzenledi.

İftara vatandaşların yanı sıra Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun da katıldı. Başkan Sarıaltun ve iftara katılan vatandaşlar iftar öncesi hep birlikte dua etti ardından oruçlarını birlikte açtı.

Sarıaltun, iftara ev sahipliği eden Boylu Mahalle Muhtarlığı ve sakinlerine teşekkür etti.

Vatandaşlarla aynı sofrada buluşmaya çalıştıklarını belirten Sarıaltun, “Burada önemli olan beraberce, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla beraberce iftarımızı açmak. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi ortaya koymak” dedi.

Gittiği her yerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptığını hatırlatan Başkan Sarıaltun, “Bu bizim en büyük zenginliğimizdir. Bu bizim ülke olarak silahımızdan, topumuzdan, tüfeğimizden, ihracatımızdan, maddi tüm değerlerimizden çok daha önemlidir ve değerlidir. 82 milyon nüfuslu çok güçlü bir ülkeyiz. Dolayısıyla ne olursunuz bu birliğe ve beraberliğe halel getirecek her türlü davranışlardan uzak duralım. Biliyorum ki herkes evinde iftar açabilirdi. Bu birliği ortaya koyabilmek adına buraya koştunuz geldiniz. Allah bu birlikten ve beraberlikten bizleri ayırmasın” diye konuştu.