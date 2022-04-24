Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Arslanbey Konağı Restorasyonu’nda Sona Gelindi
Arslanbey Konağı Restorasyonu’nda Sona Gelindi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız...
Milletvekili Öçal’ın 23 Nisan Bayramı Mesajı
Milletvekili Öçal’ın 23 Nisan Bayramı...
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 23...
KSÜ’de 23 Nisan Resim Sergisi açıldı
KSÜ’de 23 Nisan Resim Sergisi...

Başkan Sarıaltun vatandaşlarla iftarda buluştu!

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Sarıaltun vatandaşlarla iftarda buluştu!

Başkan Sarıaltun vatandaşlarla iftarda buluştu!

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

24 Nisan 2022 Pazar 12:46
banner459

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Boylu Mahalle Muhtarlığı iftar yemeği düzenledi.

İftara vatandaşların yanı sıra Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun da katıldı. Başkan Sarıaltun ve iftara katılan vatandaşlar iftar öncesi hep birlikte dua etti ardından oruçlarını birlikte açtı.

Sarıaltun, iftara ev sahipliği eden Boylu Mahalle Muhtarlığı ve sakinlerine teşekkür etti.

Vatandaşlarla aynı sofrada buluşmaya çalıştıklarını belirten Sarıaltun, “Burada önemli olan beraberce, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla beraberce iftarımızı açmak. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi ortaya koymak” dedi.

Gittiği her yerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptığını hatırlatan Başkan Sarıaltun, “Bu bizim en büyük zenginliğimizdir. Bu bizim ülke olarak silahımızdan, topumuzdan, tüfeğimizden, ihracatımızdan, maddi tüm değerlerimizden çok daha önemlidir ve değerlidir. 82 milyon nüfuslu çok güçlü bir ülkeyiz. Dolayısıyla ne olursunuz bu birliğe ve beraberliğe halel getirecek her türlü davranışlardan uzak duralım. Biliyorum ki herkes evinde iftar açabilirdi. Bu birliği ortaya koyabilmek adına buraya koştunuz geldiniz. Allah bu birlikten ve beraberlikten bizleri ayırmasın” diye konuştu.

Son Güncelleme: 24.04.2022 12:51
Anahtar Kelimeler:
Başkan Sarıaltun Vatandaşlarla Iftarda Buluştu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu’nda ihtiyaç sahiplerine yardım!
Dulkadiroğlu’nda ihtiyaç sahiplerine yardım!
Başkan Mahçiçek; “Onikişubat’ta barış, sevgi ve kardeşlik ortamının sürekliliği için durmaksızın çalışıyoruz”
Başkan Mahçiçek; “Onikişubat’ta barış, sevgi ve kardeşlik ortamının sürekliliği için durmaksızın çalışıyoruz”
Vali Coşkun, Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi
Vali Coşkun, Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi
Başkan Güngör Çocukların Neşesine Ortak Oldu
Başkan Güngör Çocukların Neşesine Ortak Oldu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cilli, Sanko’da
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cilli, Sanko’da

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber