Başkan Güngör Menderes Türel'i Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'a gelen AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel'i makamında ağırladı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ayfer Çerçi, Ramazan Kibar, Hanifi Toptaş, Mustafa Saylak ve Adnan Bektaşoğlu’nun da yer aldığı ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “MKYK üyemiz Sayın Menderes Türel'i şehrimizde misafir ediyoruz. Ziyaretlerinden dolayı Sayın Menderes Türel'e teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Güngör, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel'e Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan hediye etti.