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BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Çavuş Gelir Oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kahramanmaraş İl Başkanlığına Ali Çavuş Gelir getirildi.

BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Çavuş Gelir Oldu

BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Çavuş Gelir Oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kahramanmaraş İl Başkanlığına Ali Çavuş Gelir getirildi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 12:35
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BBP İl Başkanı Bilal Odunkıran’ın Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilmesiyle boşalan İl Başkanlığı koltuğuna İl Başkan Yardımcısı Ali Çavuş Gelir getirildi.

BBP’nin 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan 11. Kurultayında, Kahramanmaraş İl Başkanı Bilal Odunkıran Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi. BBP genel merkezinin aynı kişide iki görevin bulunamayacağı yönündeki ilke kararı doğrultusunda 18 Ocak 2021 tarihinde Odunkıran İl Başkanlığından istifa etti.

Odunkıran’dan boşalan BBP Kahramanmaraş il Başkanlığı koltuğuna ise İl Başkan Yardımcısı Ali Çavuş Gelir getirildi.

Görevi devralan BBP İl Başkanı Ali Çavuş Gelir, şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun mirası olan Büyük Birlik Partisi’ni daha ileriye taşıma noktasında var gücüyle çalışacağını belirterek; “Rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun davası; vatan, millet davasıdır. İstiklal ve istikbal davasıdır. Biz onun davasını, davamız bildik. Onun davasını sahiplendik. Biz, bu bayrağı Bilal Odunkıran Başkanımızdan devraldık. Kendisine hizmetleri ve bu davada verdiği mücadeleden dolayı partililerimiz ve bu davaya gönül veren vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Başkanıma MKYK üyeliğinde başarılar diliyorum. Allah’ım hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin, inşallah” dedi.

MKYK Üyesi Bilal Odunkıran ise siyasette dava şuurunu terk etmeden tazelenmenin önemine değinerek; siyasetin yeni isimlerle daha başarılı olacağını söyledi. Odunkıran, şöyle konuştu: “Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun emaneti olan Büyük Birlik Partisi’ni sahiplendik. Nasihatlerini emir bildik; kimseyi kırmadan, üzmeden bu davaya hizmet etmeye çalıştık. Genel merkezimizin ve partililerimizin takdiriyle bu davaya MKYK üyesi olarak devam edeceğim. Genel merkezimizin aldığı; bir kişinin uhdesinde iki görev bulunamayacağına ilişkin prensip kararı gereği İl Başkanlığından istifa ederek görevi Ali Çavuş Gelir Başkanıma devrettik. Allah’ım utandırmasın. Kendisine de teşkilatımıza da hayırlı olsun.”

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