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Beşir Derneğinden emniyet mensuplarına çorba ikramı

2013 yılında kurulan ve bakanlar kurulu kararı ile ‘’İzin almadan yardım toplama hakkına sahip kuruluşlar arasında’’ yer alan sayılı derneklerden biriyiz.

Beşir Derneğinden emniyet mensuplarına çorba ikramı

Beşir Derneğinden emniyet mensuplarına çorba ikramı

2013 yılında kurulan ve bakanlar kurulu kararı ile ‘’İzin almadan yardım toplama hakkına sahip kuruluşlar arasında’’ yer alan sayılı derneklerden biriyiz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 09:46
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Barınmadan giyime, yakacakdan gıdaya varana kadar bir çok alanda yurt dışında ve yurt içinde yaygın bir gönüllü ağıyla insani yardım faaliyeti gösteren bir kuruluşuz.

Beşir derneği olarak bu günde, ülkemizin içinde bulunduğu zorlu pandemi döneminde, fedakarlıklarıyla halka güveni ve huzuru tesis eden polis teşkilatımıza, soğuk kış günlerinde bir tas çorbamızla birlikte muhabbetlerimizi iletmek istedik.

Karakollar ve uygulama noktaları olmak üzere toplamda 650-700 kişiye ikramda bulunduk.

Başta güvenlik güçlerimiz ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere, ülkemizin huzuru ve selameti için fedakarlık gösteren tüm görevlilere kolaylıklar diliyoruz.

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