Büyükşehir, Necmettin Erbakan Bulvarı’nda Yenilemelerini Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremleri sonrası tekrardan yapımına başladığı Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yıkım çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt yenileme uygulamaları etaplar halinde sürerken yürüyüş yolu imalatları da kaldığı yerden devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalarla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki yürüyüş yollarının bazalt ve bordürleri yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında bölgede yürütülen asfalt, kaldırım ve refüj düzenlemeleri ile peyzaj uygulamalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla alt ve üstyapısıyla baştan uca yenilenen caddeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde eksik kalan imalatları tamamlıyor” ifadelerine yer verildi.