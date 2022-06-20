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Büyükşehir’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla vatandaşları ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Büyükşehir’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret

Büyükşehir’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla vatandaşları ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

20 Haziran 2022 Pazartesi 13:06
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Eekipler, sahada çalışan Büyükşehir Belediyesi personellerini de tek tek ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla şehirde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Ekipler, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlı vatandaşlara yönelik hayata geçirilen YADES programı kapsamında hizmet alan yaşlıları hanelerinde ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün selamlarını ileterek çeşitli hediyeler takdim etti. Vatandaşlar, bu anlamlı günde kendilerini unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür etti. Ayrıca Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sahada çalışan Büyükşehir Belediyesi personellerini de tek tek ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı.

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Büyükşehir’den Babalar Günü’nde Anlamlı Ziyaret
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