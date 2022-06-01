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Cafer Tatlıbal’ın İsmi Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde Yaşayacak

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 23. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Cafer Tatlıbal’ın isminin Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde yaşatılacağını söyledi.

Cafer Tatlıbal’ın İsmi Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde Yaşayacak

Cafer Tatlıbal’ın İsmi Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde Yaşayacak

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 23. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Cafer Tatlıbal’ın isminin Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde yaşatılacağını söyledi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 13:07
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Dulkadiroğlu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Cafer Tatlıbal’ın isminin yaşatılması adına bir teklif verildi.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 23. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Cafer Tatlıbal’ın isminin yeni yapılan Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde yaşatılacağını ifade etti.
Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ımıza hem sağlık alanında, hem de siyasi alanda çok önemli hizmetlerde bulunan kıymetli ağabeyimiz sayın Cafer Tatlıbal’ı kaybettik. Öncelikle merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Kahramanmaraş’a ve insanlarına yılmadan ve yorulmadan hizmet eden saygıdeğer ağabeyimizin isminin yaşatılması adına gelen teklifi hızlı bir şekilde değerlendirerek sonuçlandırdık. Cafer Tatlıbal ismini Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde yaşatacağız. Buradan yetişen gençlerimizin Cafer Tatlıbal gibi başarılı ve milletine hizmet eden bir birey olmasını diliyorum.”

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Cafer Tatlıbal’ın İsmi Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde Yaşayacak
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