Çağlayancerit'te doğalgaz ve yol yapım çalışmaları hız kazandı

Doğalgaz çalışmalarının kış ayı öncesinde bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Sarıaltun: “Doğalgaz çalışmalarımız ilçe merkezi ana arter üzerinde devam ediyor. İstiklal ve Fatih mahallemizi kış gelmeden önce bitirmeyi hedefliyoruz.

İlçemize göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı ve bizlerden desteğini esirgemeyen İçişleri Komisyon Başkanımız Sayın Celalettin Güvenç'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Vatandaşlarımız hiç merak etmesin çalışmalarımız 7/24 devam ediyor.” İfadelerini kullandı.

“Kömekoz Mevkiinde inceleme”

Helete mahallesine bağlı Kömekoz Mevkiinde incelemelerde bulunan Başkan Sarıaltun: “Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için Kömekoz mevkiindeki mevcut yolun genişletilmesi ve iyileştirilmesi için fizibilite çalışması yaptık. Kısa süre içerisinde bu alanda çalışmalarımız başlayacak.” Dedi.

Çağlayancerit – Akdere arasında yapılan yol iyileştirme ve genişletme çalışmalarında son gelindiğini belirten Başkan Sarıaltun, sahada devam eden ve tamamlanan projeleri de yerinde inceledi.

Yol yapım ve onarım çalışmasının sürdüğü Karafirez mevkii ile ilgili bilgi veren Başkan Sarıaltun: “İstiklal mahallesi, Karafirez mevkii yolumuzda, zemin iyileştirme ve filler malzeme serimine başladık. Akabinde sathi asfalt ile kaplayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” İfadelerine yer verdi.