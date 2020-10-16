Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KAMEK Kurslarına Kayıtlar Başlıyor
KAMEK Kurslarına Kayıtlar Başlıyor
21’nci Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı Başladı
21’nci Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı Başladı
Rektör Can, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Aydın ile Görüş Alışverişinde Bulundu
Rektör Can, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü...
SANKO Hastanesi’nden dünya menopoz günü açıklaması
SANKO Hastanesi’nden dünya menopoz günü...
Tekir Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Tamamlandı
Tekir Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Çağlayancerit'te doğalgaz ve yol yapım çalışmaları hız kazandı

Çağlayancerit'te doğalgaz çalışmalarının yanı sıra yol yapım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, sahada yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çağlayancerit'te doğalgaz ve yol yapım çalışmaları hız kazandı

Çağlayancerit'te doğalgaz ve yol yapım çalışmaları hız kazandı

Çağlayancerit'te doğalgaz çalışmalarının yanı sıra yol yapım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, sahada yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

16 Ekim 2020 Cuma 10:17
banner459

Doğalgaz çalışmalarının kış ayı öncesinde bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Sarıaltun: “Doğalgaz çalışmalarımız ilçe merkezi ana arter üzerinde devam ediyor. İstiklal ve Fatih mahallemizi kış gelmeden önce bitirmeyi hedefliyoruz.

İlçemize göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı ve bizlerden desteğini esirgemeyen İçişleri Komisyon Başkanımız Sayın Celalettin Güvenç'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Vatandaşlarımız hiç merak etmesin çalışmalarımız 7/24 devam ediyor.” İfadelerini kullandı.

“Kömekoz Mevkiinde inceleme”

Helete mahallesine bağlı Kömekoz Mevkiinde incelemelerde bulunan Başkan Sarıaltun: “Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için Kömekoz mevkiindeki mevcut yolun genişletilmesi ve iyileştirilmesi için fizibilite çalışması yaptık. Kısa süre içerisinde bu alanda çalışmalarımız başlayacak.” Dedi.

Çağlayancerit – Akdere arasında yapılan yol iyileştirme ve genişletme çalışmalarında son gelindiğini belirten Başkan Sarıaltun, sahada devam eden ve tamamlanan projeleri de yerinde inceledi.

Yol yapım ve onarım çalışmasının sürdüğü Karafirez mevkii ile ilgili bilgi veren Başkan Sarıaltun: “İstiklal mahallesi, Karafirez mevkii yolumuzda, zemin iyileştirme ve filler malzeme serimine başladık. Akabinde sathi asfalt ile kaplayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” İfadelerine yer verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Müftülüğü’ne selam söyleyin
Kahramanmaraş Müftülüğü’ne selam söyleyin
KAMEK Kurslarına Kayıtlar Başlıyor
KAMEK Kurslarına Kayıtlar Başlıyor
21’nci Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı Başladı
21’nci Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı Başladı
Rektör Can, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Aydın ile Görüş Alışverişinde Bulundu
Rektör Can, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Aydın ile Görüş Alışverişinde Bulundu
KMTSO’dan orman yangınları sonrası fidan kampanyası
KMTSO’dan orman yangınları sonrası fidan kampanyası

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber