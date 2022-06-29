Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Dulkadiroğlu Ayaklıcaoluk Mahallesi’nde Ayvalı İçmesuyu Arıtma Tesisi önündeki arterde yenileme çalışmalarını tamamladı. Dulkadiroğlu’ndan Çağlayancerit’e ulaşım sağlayan ve yoğun olarak kullanılan arterde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla ulaşım konforu ve güvenliği sağlandı.

Ulaşım Altyapımızı Güçlendiriyoruz

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek için yol yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz, Dulkadiroğlu Ayaklıcaoluk Mahallesi’nde Ayvalı İçmesuyu Arıtma Tesisi önündeki arterde yenileme çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte arterde ulaşım konforu ve güvenliği üst seviyeye çıkarıldı. Ulaşım ağımızı güçlendirmek için şehir genelinde çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.