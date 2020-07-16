Celalettin Güvenç, İçişleri Komisyonu Başkanlığına yeniden seçildi

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı olarak görev yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 27. Dönem 1. yasama yılı için AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile bir kez daha TBMM İçişleri Komisyon Başkanlığı görevine aday gösterildi.

Bugün toplanan İçişleri Komisyonu yeni dönemdeki başkanını seçmek üzere oturum gerçekleştirdi. Yapılan oylamalar sonucunda AK Parti adayı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, tekrar İçişleri Komisyon Başkanı olarak seçildi.