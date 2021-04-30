Devalı Kadınlar “Kadına Şiddete Hayır” Diyerek Sahaya İndi

Bu bağlamda ilimizde Şelalepark, Piazza Avm ve Kültür Merkezi Sosyete Pazarı gibi noktalarda stand açan Kahramanmaraşlı Devalı Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine karşı “Devada Yaşayacaklar” sloganıyla imza kampanyası başlattı.

İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu’nun da katılım sağladığı ve İl Kadın Politikaları Başkanı Hatice Koç'un organizasyonuyla yaklaşık bir aydır devam eden kadına yönelik şiddete “hayır” kampanyası özellikle Kahramanmaraşlı kadınlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Deva Partisi İl Kadın Politikaları, gönüllüler, İl ve İlçe teşkilatları tarafından desteklenen kampanya hakkında bilgi veren Deva Partisi Kahramanmaraş Kadın Politikaları Başkanı Hatice Koç: “Deva kadınları olarak 81 ilimizde eş zamanlı bu kampanyayı başlattık. Biz İstanbul Sözleşmesi'nin devam etmesini istiyoruz. Kadın cinayetlerinin kadına yönelik şiddetin durmasını istiyoruz. Kampanyamıza ilgi oldukça yoğun. Binlerce imza topladık. 29 Mart 2021 günü Deva partili kadınlar tarafından Türkye’de aynı anda bütün illerden davaya müdahil olundu. Deva Partisi’nin kurulduğu günden itibaren kadına şiddet ile ilgili duruşu nettir. Deva Partisi Kadının yaşam hakkı ve özgürlüğünü garanti altına alacak ve şiddeti kader olmaktan çıkaracaktır. Kadını ve aileyi koruyan standartlar, müeyyideler, koruyucu önleyici tedbirlerin etkin uygulanmasıyla tüm bu sorunlar çözülecektir. Açılan davayı duyurmak, sözleşmenin yanlış bilinenlerini anlatmak için hem dijital ortamda, hem de ıslak imza ile imza kampanyası başlattık. Kahramanmaraş’ın farklı yerlerinde standlar kurarak imza topladık. Erkeğiyle kadınıyla Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz kampanyamıza yoğun ilgi göstererek imzaları ile açılan davaya destek verdiler. Kadınların, çocukların şiddete maruz kalmasına, cinayete kurban gitmesine vicdanı el vermeyen her vatandaşımızın ister kadın olsun ister erkek olsun hukuka sahip çıkması ve DAVA sürecimize destek olmasını bekliyoruz. Deva Partisi; samimi, gerçek ve konuyu sahiplenen duruşuyla “KADINLARI YAŞATACAK ÇÖZÜMLERE” liderlik edecektir" dedi.