Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Dsi) 70 Mühendis Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 29 farklı şehirlere personel alımı yapıyor. Alıma başvurular 17 Ocak 2022 ile 28 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Alım Yapacak Şehir Listesi

Elazığ, Şanlıurfa, Erzurum, Van, Kars, Rize, Düzce, Ardahan, Kayseri, Kahramanmaraş, Yalova, Tekirdağ, Şırnak, Sivas, Osmaniye, Konya, Kastamonu, Karaman, Bilecek, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Siirt, Mardin, Hakkari, Ağrı, Giresun, Erzincan ve Edirne olarak listelenmiştir.

Adaylar başvurularını 17 Ocak 2022 ile 28 Ocak 2022 tarihleri arasında yapacaktır. Başvuru adresi olarak personelalimi.dsi.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmiyor.

Adaylarda Aranan Ortak Şartları

Her unvan için o bölüm okul mezunu olması istenmektedir. Yurdun her yerinde görev yapar sağlık raporu alması ve KPSS 70 puanı bulunması gerekiyor.

İnşaat, elektrik, elektronik, makine, metroroloji, harita, jeodeji, fotogrametri, geomatik, jeofizik, ziraat, jeoloji, hidro jeoloji, bilgisayar, yazılım, maden ve orman mühendisi alımı yapılacak.