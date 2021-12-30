Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım’dan yeni yıl mesajı
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım’dan...
SANKO Rektörü Dağlı’dan yeni yıl mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan yeni yıl...
KSÜ ailesi yıl sonu etkinliğinde sanat, müzik ve eğlenceye doydu
KSÜ ailesi yıl sonu etkinliğinde...
SANKO Okulları’nın ‘2022 yeni yıl, yeni umutlar’ filmi yayında
SANKO Okulları’nın ‘2022 yeni yıl,...
Kahramanmaraş’ta Sezai Karakoç Günleri Başlıyor!
Kahramanmaraş’ta Sezai Karakoç Günleri Başlıyor!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Dsi) 70 Mühendis Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 mühendis alımı yapacağını ilan etti. DSİ personel alımı ilanına göre alımlar Kahramanmaraş ve 28 farklı şehirlere yapılacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Dsi) 70 Mühendis Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Dsi) 70 Mühendis Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 mühendis alımı yapacağını ilan etti. DSİ personel alımı ilanına göre alımlar Kahramanmaraş ve 28 farklı şehirlere yapılacak.

30 Aralık 2021 Perşembe 16:28
banner459

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 29 farklı şehirlere personel alımı yapıyor. Alıma başvurular 17 Ocak 2022 ile 28 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Alım Yapacak Şehir Listesi

Elazığ, Şanlıurfa, Erzurum, Van, Kars, Rize, Düzce, Ardahan, Kayseri, Kahramanmaraş, Yalova, Tekirdağ, Şırnak, Sivas, Osmaniye, Konya, Kastamonu, Karaman, Bilecek, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Siirt, Mardin, Hakkari, Ağrı, Giresun, Erzincan ve Edirne olarak listelenmiştir.

Adaylar başvurularını 17 Ocak 2022 ile 28 Ocak 2022 tarihleri arasında yapacaktır. Başvuru adresi olarak personelalimi.dsi.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmiyor.

Adaylarda Aranan Ortak Şartları

Her unvan için o bölüm okul mezunu olması istenmektedir. Yurdun her yerinde görev yapar sağlık raporu alması ve KPSS 70 puanı bulunması gerekiyor.

İnşaat, elektrik, elektronik, makine, metroroloji, harita, jeodeji, fotogrametri, geomatik, jeofizik, ziraat, jeoloji, hidro jeoloji, bilgisayar, yazılım, maden ve orman mühendisi alımı yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Dsi) 70 Mühendis Alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Vali Yardımcısı’ndan örnek davranış
Kahramanmaraş Vali Yardımcısı’ndan örnek davranış
Murat Övüç Kahramanmaraş’ta konser verdi
Murat Övüç Kahramanmaraş’ta konser verdi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ödül!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ödül!
Başkan Okay, 2021 yılını değerlendirdi!
Başkan Okay, 2021 yılını değerlendirdi!
Kahramanmaraş büyükşehir’den 1 milyar TL’lik yatırım
Kahramanmaraş büyükşehir’den 1 milyar TL’lik yatırım

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber