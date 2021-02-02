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Diyetisyen Sevil Duran, ‘Diyeti Sevdireceğiz’

Afşinli Diyetisyen Sevil Duran Afşin’de DİYETİ-SEV adlı iş yerini açarak hizmete başladı.

Diyetisyen Sevil Duran, ‘Diyeti Sevdireceğiz’

Diyetisyen Sevil Duran, ‘Diyeti Sevdireceğiz’

Afşinli Diyetisyen Sevil Duran Afşin’de DİYETİ-SEV adlı iş yerini açarak hizmete başladı.

02 Şubat 2021 Salı 13:02
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Beyceğiz Mahallesi Kızılay Değirmeni karşısında hizmet vermeye başlayan DİYETİ-SEV Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi herkese Diyeti sevdirmeyi hedefliyor.

Günümüzde pandemi nedeniyle beslenme ile ilgili sorunların başında günlük fiziksel aktivitelerin azalmasına rağmen hazır gıdalardan alınan enerjinin artması sonucunda oluşan sağlıksız beslenme ile şişmanlık gelmektedir diyen Diyetisyen Sevil Duran, Şişmanlık pek çok hastalık açısından risk oluşturur bu nedenle ideal vücut ağırlığının korunması sağlık risklerini azaltmak açısından özellikle önem taşır dedi.

Basın Mensuplarına konuşan Diyetisyen Sevil Duran,Bireyin sağlığını ön planda tutarak, beslenme alanında bilimsel ve etik kurallar doğrultusunda en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyorum. Kişiye özel ,bireyin sağlık, sosyal ,ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak beslenme programları ile her bir danışanımı ideal vücut ağırlığına ve sağlığına ulaştırmayı hedefliyorum. Beslenme bilimine ait tüm gelişmeleri takip ederek popüler beslenme aldatmacalarına yer vermeden sizler için kendimi sürekli geliştiriyorum ve danışanlarımı hedeflerine ulaştırıyorum dedi.

Diyet kavramının sadece kilo vermek için kullanılan bir terim olmadığını, sağlıklı beslenmenin herkesin ihtiyacı olduğunu fark ettirmek için Diyet merkezimizi açmaya karar verdik diyen Diyetisyen Sevil Duran,herkesi DİYETİ-SEV Beslenme ve Diyet Danışmanlığına bekliyoruz dedi.

Diyetisyen Sevil Duran Kimdir?

10 kasım 1995 tarihinde Afşin’de doğdu. İlk ve orta öğretimini TEAŞ İstiklal ortaokulunda tamamladı. 2013 yılında Afşin Anadolu Öğretmen lisesinden mezun oldu. 2018 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden birincilikle mezun oldu.

Açık öğretim Sağlık yönetimi 4. Sınıf öğrencisi olan Sevil Duran,Beslenme ve diyetetik bölümüyle ilgili eğitimlere ve çeşitli sertifika programlarına katıldı. Afşin’e gelerek DİYETİ-SEV Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezini açtı.

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Diyetisyen Sevil Duran‘Diyeti Sevdireceğiz’
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