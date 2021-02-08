Dr. Lütfi tiyekli’den 12 Şubat mesajı

Tiyekli mesajında şunları söyledi;

“12 Şubat 1920 dünya tarihinde görülmemiş bir şehir savaşı ile vatanımıza göz dikenlerin heveslerinin kursağında bırakıldığı gündür.

Sokakları düşman işgalinde iken yürekleri işgal edilemeyen, Şanlı Bayrağını kalesinden indirtmeyen Maraşlının zafer günüdür.

12 Şubat’ı yerel bir gün olarak görmemek lazım. Türkiye’nin tümüyle esir alındığı bir tarihte Maraşlı bunu kabul etmemiş ve İstiklalini korumak için mücadeleye başlamış ve mücadeleyi de kazanmıştır. 12 Şubat böyle özel bir tarihtir.

Ancak biz Kahramanmaraşlılar olarak bunu yeterince anlatamıyoruz. Türkiye’ye ne kadar anlatabiliyoruz? Kentimize dışarıdan gelen birine bizim bunu anlatabileceğimiz bir mekan yok. Milletler geçmişlerini bilerek geleceğe bakarlar. Bizim 12 Şubat’ı unutturmamamız lazım. Dünyada 22 gün devam etmiş bir şehir savaşı var mı?

Eskiden okullar tatil olurdu 12 Şubat’ta, şimdi olmuyor. 12 Şubat’ta özel programlar yapılmalı.

Karsa gittim, oradaki müzede Sarıkamış harekatını yaşadım. Ama bizim memleketimize gelenlere Maraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunu yaşatacak bir mekan var mı? Maalesef yok. Onlarca tarihi binamız var bunlardan biri müzeye dönüştürülüp yapıla bilirdi. Amaç 12 Şubat ruhunu yaşatmak olmalı. Bizim önce çocuklarımıza bu mücadeleyi anlatmamız sonrada Türkiye ve dünyaya bu kahramanlık destanını anlatmalıyız.

Bu duygularla Kahramanmaraş’ımızın 12 Şubat kurtuluş bayramını kutlarım.”