Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sultanlar Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı
Sultanlar Mahallesinde İçme Suyu Çalışması...
Başkan Okay’dan Ak Parti Teşkilatlarına Hayırlı Olsun Ziyareti
Başkan Okay’dan Ak Parti Teşkilatlarına...
Kahramanlık Payemizin 48. Yılı Kutlu Olsun
Kahramanlık Payemizin 48. Yılı Kutlu...
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Ünvandır
Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak...
SANKO Hastanesi’nde 4 Şubat Dünya Kanser Günü Etkinliği
SANKO Hastanesi’nde 4 Şubat Dünya...

Dr. Lütfi tiyekli’den 12 Şubat mesajı

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Dr. Lütfi tiyekli’den 12 Şubat mesajı

Dr. Lütfi tiyekli’den 12 Şubat mesajı

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle bir mesaj yayınladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 20:05
banner459

Tiyekli mesajında şunları söyledi;

“12 Şubat 1920 dünya tarihinde görülmemiş bir şehir savaşı ile vatanımıza göz dikenlerin heveslerinin kursağında bırakıldığı gündür.

Sokakları düşman işgalinde iken yürekleri işgal edilemeyen, Şanlı Bayrağını kalesinden indirtmeyen Maraşlının zafer günüdür.

12 Şubat’ı yerel bir gün olarak görmemek lazım. Türkiye’nin tümüyle esir alındığı bir tarihte Maraşlı bunu kabul etmemiş ve İstiklalini korumak için mücadeleye başlamış ve mücadeleyi de kazanmıştır. 12 Şubat böyle özel bir tarihtir.

Ancak biz Kahramanmaraşlılar olarak bunu yeterince anlatamıyoruz. Türkiye’ye ne kadar anlatabiliyoruz? Kentimize dışarıdan gelen birine bizim bunu anlatabileceğimiz bir mekan yok. Milletler geçmişlerini bilerek geleceğe bakarlar. Bizim 12 Şubat’ı unutturmamamız lazım. Dünyada 22 gün devam etmiş bir şehir savaşı var mı?

Eskiden okullar tatil olurdu 12 Şubat’ta, şimdi olmuyor. 12 Şubat’ta özel programlar yapılmalı.

Karsa gittim, oradaki müzede Sarıkamış harekatını yaşadım. Ama bizim memleketimize gelenlere Maraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunu yaşatacak bir mekan var mı? Maalesef yok. Onlarca tarihi binamız var bunlardan biri müzeye dönüştürülüp yapıla bilirdi. Amaç 12 Şubat ruhunu yaşatmak olmalı. Bizim önce çocuklarımıza bu mücadeleyi anlatmamız sonrada Türkiye ve dünyaya bu kahramanlık destanını anlatmalıyız.

Bu duygularla Kahramanmaraş’ımızın 12 Şubat kurtuluş bayramını kutlarım.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bünyamin Mutlu Demirci’den 12 Şubat mesajı
Bünyamin Mutlu Demirci’den 12 Şubat mesajı
Ejder Susaçan’dan 12 Şubat mesajı
Ejder Susaçan’dan 12 Şubat mesajı
Nasuh Tımarcıoğlu’dan 12 Şubat mesajı
Nasuh Tımarcıoğlu’dan 12 Şubat mesajı
Mercan Balıkcılık’tan 12 Şubat mesajı
Mercan Balıkcılık’tan 12 Şubat mesajı
Ödüllü Fenomen Paça Ustası Remzi Ulaş’tan 12 Şubat mesajı
Ödüllü Fenomen Paça Ustası Remzi Ulaş’tan 12 Şubat mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber