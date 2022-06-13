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Dulkadiroğlu’ndan Abbaslar’a Sosyal Tesis

Dulkadiroğlu Belediyesi, Abbaslar mahallesinde başlattığı sosyal tesis çalışmalarını tamamladı. Başkan Okay, mahalleye yakışır bir sosyal tesis yaptıklarını söyledi.

Dulkadiroğlu’ndan Abbaslar’a Sosyal Tesis

Dulkadiroğlu’ndan Abbaslar’a Sosyal Tesis

Dulkadiroğlu Belediyesi, Abbaslar mahallesinde başlattığı sosyal tesis çalışmalarını tamamladı. Başkan Okay, mahalleye yakışır bir sosyal tesis yaptıklarını söyledi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 17:20
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Bölgesinin dört bir yanını sosyal tesislerle donatan Dulkadiroğlu Belediyesi, Abbaslar mahallesinde inşaatına başladığı tesis çalışmalarını da tamamladı.

Çok amaçlı olarak planlanan tesisin bölgesine hitap edecek kapasitede olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Necati Okay, proje ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bölgemizi sosyal tesis bakımından zenginleştirme adına yaptığımız çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda bölgemizin dört bir yanında sosyal tesis çalışması yaptık. Bunların birçoğunun inşaat çalışmalarını tamamladık. Abbaslar mahallemize kazandırdığımız sosyal tesisimizin çalışmalarını da tamamladık. Mahallemize yakışır bir çalışma oldu. Çok amaçlı olarak hizmet verecek olan tesisimiz bölgesine de hitap edecek. Mahallemize ve ilçemize bu güzel eserin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu’ndan Abbaslar’a Sosyal Tesis
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