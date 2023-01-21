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Elbistan belediyesi’nden öğrencilere karne hediyesi!

Elbistan Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8. Sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak kaynak kitap hediye etti.

Elbistan belediyesi’nden öğrencilere karne hediyesi!

Elbistan belediyesi’nden öğrencilere karne hediyesi!

Elbistan Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8. Sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak kaynak kitap hediye etti.

21 Ocak 2023 Cumartesi 10:37

Elbistan’da yaklaşık 35 bin öğrenci karnesini alarak sömestri tatiline çıktı. Öğrenciler karne heyecanı yaşarken, 8. Sınıf öğrencilerine karne hediyeleri Elbistan Belediyesince verildi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8.sınıf öğrencilerinin faydalanması için binlerce kaynak kitap hediye edildi.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin kaynak kitap ihtiyaçlarının karşılanmasının eğitime verilen güzel örneklerden birisi olduğunu belirten sınıf öğretmeni Aziz Güler, Elbistan Belediyesine teşekkür etti.

LGS sınavına hazırlanan öğrencilerin kaynak sıkıntısı yaşamamaları için, binlerce kitap hediye ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, eğitime destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Elbistan Belediyesinin asli görevlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik görevlerini de en üst seviyede yapmaya çalıştığını vurgulayan Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada: “Biz yöneticiler olarak asli görevlerimizin yanı sıra sosyal belediyeciliği de ön planda tutmalıyız. Bu kapsamda, geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza verdiğimiz eğitim desteklerini sürdürüyoruz. Bugün de sene sonunda yapılacak LGS sınavına hazırlanan yavrularımıza kaynak kitaplar hediye ettik. Amacımız kentimizin çocuklarının bu yarışta geri kalmamasıdır. Sınava girecek olan çocuklarımızın kaynak sorunu yaşamadan sınava hazırlanmalarına imkan sağlamaya çalıştık. İnşallah bu kitaplardan ziyadesiyle yararlanırlar. Ben bütün çocuklarımıza ve eğitim camiamıza hayırlı tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

Karne ve kaynak kitap dağıtımında konuşan Güler: “Bugün ilk yarıyılın sonundayız. Karne dağıtımını yaptık. Öğrencilerimizin çoğu zaten başarılı. Ailelerimiz bu konuda bizlere çok destek oluyorlar. Okul müdürümüz de aynı şekilde. Bugün de karne gününde başkanımızın bir jestiyle karşılaştık. Çok memnun olduk LGS'ye hazırlanan öğrencilerin kaynak konusunda sıkıntı çektiklerini biliyoruz. Bundan dolayı bu kaynak kitaplar bizim için çok değerli. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz'e bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hediyelerini alan öğrenciler de desteklerinden dolayı Başkan Gürbüz ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Elbistan Belediyesi’nden öğrencilere Karne Hediyesi!
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