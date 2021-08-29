Elbistan Off-Road Şenlikleri Kahramanmaraş'ta Başladı

Türkiye'nin 30 ilinden 50 araçla kente gelen 200 sporcu, Kalealtı Mahallesi Ekinözü yol ayrımında hazırlanan özel parkurda yarıştı.

Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücülerin çoğu, parkurda kalarak zor anlar yaşadı. Zamanla yarışan sporcular, zorlu etaptan en iyi sürede çıkmak için mücadele verdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şenliklerin vatandaşlara yeni bir heyecan yaşattığını belirtip, kentin tanıtımına da önemli katkı sunduğunu söyledi.

Bu tür organizasyonların kent ekonomisine de önemli katkı sağladığını ifade eden Gürbüz, şu görüşlerini aktardı:

"Yaklaşık 30 kulüp, 50 araç ve 200 civarında sporcumuz yarışlara katıldı. Akdeniz'den İç Anadolu'ya ve Karadeniz'e birçok kentimizden sporcu geldi. Şehrimiz için güzel bir etkinlik. Salgın nedeniyle uzun süre program yapamamıştık. Hem salgının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı kurtarabilmek hem de bunu birazcık ekonomiye de döndürebilmek adına sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler planlamıştık. Bunlardan biri şu an Elbistan'da gerçekleştiriliyor. Ben şehrimizin tanıtılması adına, kent ekonomisi adına ve bu spora gönül vermiş insanlarımızın yaşayacakları adrenalin adına güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yarışlara katılan ve organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü Başkanı Galip Şahin ise şenliklerin ikincisini düzenlemekten mutlu olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Elbistan Belediyesine ve yarışlara katılan sporculara teşekkür etti.