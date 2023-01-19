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Evelâhir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları’ndan Evelâhir Dergisi’nin yeni sayısını okurlarla buluşturdu. Derginin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Evelâhir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu

Evelâhir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları’ndan Evelâhir Dergisi’nin yeni sayısını okurlarla buluşturdu. Derginin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

19 Ocak 2023 Perşembe 16:47

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak ve şehrinenvanterini zenginleştirmek için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları’ndan Evelâhir’in 13. sayısını okurlarla buluşturdu. Şehrin kültür sanat dergisi olan Evelahir’in yeni sayısında; Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatları, yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleri, şehrin şiir ve edebiyat alanında sahip olduğu potansiyel, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri gibi pek çok konu farklı perspektiften ele alınıyor. Evelâhir Dergisi’nin yeni sayısına ve Kültür Yayınları’na ait diğer eserlere https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com internet adresleri üzerinden e-dergi formatında ulaşılabiliyor.

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Evelâhir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu
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