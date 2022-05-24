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Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere Devam Ediyor

Fiziki olarak ihtiyaçlarını tamamlayan ve imkanlarını genişleten Göksun Belediyesi, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın liyakate verdiği önem doğrultusunda personele yönelik kurum içi eğitim programları düzenleniyor.

Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere Devam Ediyor

Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere Devam Ediyor

Fiziki olarak ihtiyaçlarını tamamlayan ve imkanlarını genişleten Göksun Belediyesi, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın liyakate verdiği önem doğrultusunda personele yönelik kurum içi eğitim programları düzenleniyor.

24 Mayıs 2022 Salı 18:07
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Vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmak için belediye personellerinin mesleki yeteneklerini geliştirmeyi, kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Göksun Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile farklı alanlarda eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Alanında uzman eğitimcilerle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kurumsal Aidiyet ve Motivasyon - Halkla İlişkiler Yaklaşımı, Yeni Zabıta Yönetmeliği - Tüketicinin Korunmasında Zabıtanın Rolü konularında personellerine eğitimler veren Göksun Belediyesi, son olarak Kamu Alanında Ast-Üst İlişkileri ile Belediyelerde Yatay İletişim konulu eğitim programı düzenledi.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Göksun Belediyesi Eğitim Salonunda düzenlenen ve iki gurupta gerçekleştirilen programda, Belediyeciliğin temel esasları, Kamu alanında ast-üst ilişkilerinde temel esaslar, hitap, takdim, telefonda iletişim, selam vermenin ifadeleri, genel tavır ve davranışlar konularında eğim verdi.

Prof. Dr. Bozdoğan’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi veren Başkan Aydın, Göksun halkına sundukları hizmetin kalitesini artırmak için personel eğitimine büyük önem verdiklerini ve eğitimlerin her ay düzenli olarak yapılacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 24.05.2022 18:39
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Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere Devam Ediyor
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