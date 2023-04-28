Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları...
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...

Güngör ve Kirişci, Seçim Koordinasyon Merkezi’nin Açılışına Katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Tekir ve Ilıca’da kurulan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış programına katıldı.

Güngör ve Kirişci, Seçim Koordinasyon Merkezi’nin Açılışına Katıldı

Güngör ve Kirişci, Seçim Koordinasyon Merkezi’nin Açılışına Katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Tekir ve Ilıca’da kurulan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış programına katıldı.

28 Nisan 2023 Cuma 16:17

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Onikişubat’ta Tekir ve Ilıca mahallelerinde kurulan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, teşkilat mensupları, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin de yer aldığı programlarda yapılan protokol konuşmalarının ardından kesilen kurdele ile seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Tekir’in Katma Değeri Artıyor

AK Parti Tekir Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuşan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımız doğasıyla, havasıyla, suyuyla, insanıyla gerçekten çok özel bir şehir. Tekir, şehrimizin en önemli turizm alanlarından bir tanesi. Tekir’imiz her geçen gün gelişiyor, turizm potansiyelini daha da artırıyor ve marka değerini yükseltiyor. Beldemizin potansiyelini daha da artırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bölgenin en önemli turizm alanlarından bir tanesi de Yeşilgöz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi dünyanın gözü Kahramanmaraş’ta, o da Yeşilgöz’de. Yeşilgöz’ün tahsisini aldıktan sonra burada çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. 35 Milyon TL’lik bir proje. İnşallah bu projemizi tamamlamamızla birlikte Tekir’in marka değeri artarak devam etmiş olacak” dedi.

Ilıca’nın Turizm Potansiyeli Artırılıyor

Ilıca Seçim Ofisi’nin açılışında yaptığı konuşmada bölgenin turizm potansiyelinin artırılması noktasında hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara değinen Güngör, “Ilıca, şehrimiz ve bölgemiz için son derece önemli turizm merkezlerinin başında geliyor. Ilıca’mızın ve bölgemizin güzelliklerini ortaya çıkarmak için bizler de gayret ediyoruz. Ilıca’ya ulaşım sağlayan yolumuzun standardını artırdık. Burası termalin merkezi. Bizler de mahallemizin turizm potansiyelini artırmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 5 yıldızlı bir otel ve kongre merkezi ile hamam projemiz var. Bölgemizin katma değerini son derece artıracak 2 proje. Ilıca’nın konaklama imkânları artırma noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Bölgemizin içme suyu sorununu çözüme kavuşturma noktasında da önemli adımlar atıyoruz” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Güngör Ve KirişciSeçim Koordinasyon Merkezi’nin Açılışına Katıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta sürücülere yol uyarısı!
Kahramanmaraş’ta sürücülere yol uyarısı!
Başkan Güngör; “Kahramanmaraş’ın Geleceği İçin Gece Gündüz Çalışıyoruz”
Başkan Güngör; “Kahramanmaraş’ın Geleceği İçin Gece Gündüz Çalışıyoruz”
Milletvekili adayı Kurt, gençlerle bir araya geldi!
Milletvekili adayı Kurt, gençlerle bir araya geldi!
Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi! Vatandaş yardım istedi
Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi! Vatandaş yardım istedi
Muhammed Aydoğar Türkoğlu’nu ziyaret etti!
Muhammed Aydoğar Türkoğlu’nu ziyaret etti!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber