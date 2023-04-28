Güngör ve Kirişci, Seçim Koordinasyon Merkezi’nin Açılışına Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Onikişubat’ta Tekir ve Ilıca mahallelerinde kurulan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, teşkilat mensupları, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin de yer aldığı programlarda yapılan protokol konuşmalarının ardından kesilen kurdele ile seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Tekir’in Katma Değeri Artıyor

AK Parti Tekir Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuşan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımız doğasıyla, havasıyla, suyuyla, insanıyla gerçekten çok özel bir şehir. Tekir, şehrimizin en önemli turizm alanlarından bir tanesi. Tekir’imiz her geçen gün gelişiyor, turizm potansiyelini daha da artırıyor ve marka değerini yükseltiyor. Beldemizin potansiyelini daha da artırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bölgenin en önemli turizm alanlarından bir tanesi de Yeşilgöz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi dünyanın gözü Kahramanmaraş’ta, o da Yeşilgöz’de. Yeşilgöz’ün tahsisini aldıktan sonra burada çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. 35 Milyon TL’lik bir proje. İnşallah bu projemizi tamamlamamızla birlikte Tekir’in marka değeri artarak devam etmiş olacak” dedi.

Ilıca’nın Turizm Potansiyeli Artırılıyor

Ilıca Seçim Ofisi’nin açılışında yaptığı konuşmada bölgenin turizm potansiyelinin artırılması noktasında hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara değinen Güngör, “Ilıca, şehrimiz ve bölgemiz için son derece önemli turizm merkezlerinin başında geliyor. Ilıca’mızın ve bölgemizin güzelliklerini ortaya çıkarmak için bizler de gayret ediyoruz. Ilıca’ya ulaşım sağlayan yolumuzun standardını artırdık. Burası termalin merkezi. Bizler de mahallemizin turizm potansiyelini artırmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 5 yıldızlı bir otel ve kongre merkezi ile hamam projemiz var. Bölgemizin katma değerini son derece artıracak 2 proje. Ilıca’nın konaklama imkânları artırma noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Bölgemizin içme suyu sorununu çözüme kavuşturma noktasında da önemli adımlar atıyoruz” cümlelerini kaydetti.