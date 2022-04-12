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‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 13 Nisan Çarşamba günü (yarın) Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ‘Nasrettin Hoca’ adlı çocuk tiyatrosu, yüz boyama ve masal saati etkinlikleri gerçekleştirilecek.

‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor

‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 13 Nisan Çarşamba günü (yarın) Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ‘Nasrettin Hoca’ adlı çocuk tiyatrosu, yüz boyama ve masal saati etkinlikleri gerçekleştirilecek.

12 Nisan 2022 Salı 15:54
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencilerin daha eğlenceli ve verimli zaman geçirebilmeleri için tiyatro gösterileri, masal saati ve yüz boyama gibi çeşitli etkinlikler miniklerle buluşturuluyor. Bu kapsamda, 13 Nisan Çarşamba günü (yarın) ‘Nasrettin Hoca’ adlı çocuk tiyatrosu minikler için perdelerini açacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyun saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans şeklinde minik tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunun ücretsiz giriş biletleri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nden temin edilebiliyor.

Etkinliklere Yoğun İlgi

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle miniklerle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 13 Nisan Çarşamba günü ‘Nasrettin Hoca’ adlı çocuk tiyatrosunun yanı sıra yüz boyama ve masal saati etkinlikleri gerçekleştirilecek. Çocukların ve ebeveynlerin etkinliklerimize göstermiş olduğu ilgi bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Bizler de bu ilgiyi karşılıksız bırakmayarak çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

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‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
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