İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 11

Maraştan babam kovdu,cebimde ki son parayı eve harcamıştım,parasız, yaya bir bilinmezliğe savrulmuştum.!

Senirkentten belediyeciler bir otobüse bindirip cebime biraz para koyup kovmuşlar ve bir daha geri dönersen tehditi ile kovulmuştum.!

Yüzüme şans eksozcu Ahmet abi ile otobüste yanyana düşmek ile gülmüştü.!

Şimdi cebimde ve bankada param var,üzerimde yeni kıyafetlerle,umut yolculuğuna çıkıyordum.!

MENZİL FETHİYE otobüs homurduna homurdunamı gidiyordu ne çünkü yol bitmiyor benim kalbim yuvasından uçmaya hazır bir kuş yavrusu gibi kanat çırpıyordu, ilk defa bir bilinmeze değil ikbale gidiyordum.!

Fetiye garajında indim, pazaryerini sordum,burdan direk epeyce git dükkanlar çoğalınca bir daha sor dediler.!

Aslında fetiyenin metruk garajı ve eski püskü evleri beni hayal kırıklığına uğrattı,gatetelerde ki Fethiye'de çok uzak bir görüntü ile karşılaşmıştım.!

Dükkanlar çoğslanınca pazar yerini sordum,karşı bina cevabını aldım burası sanki Fethiye'nin merkezi gibi sıra sıra dizilmiş küçük ama köhne dükkanlar vard,esnaf çeşitliği de vardıı.!

Pazaryerinin iki kapısı vardı, ben Eyüp amcayı sordum,girişte imiş dükkanı dedim.!

Siğaran varmı diye sordu adres sorduğum adam yok sigara kullanmıyorum dedim , o vakit o delinin yanında ne yapacaksın sigara olmazsa seninle konuşamaz bile dedi.!

Neyse vardım 60 yaşlarında iri kıyım bir adamdı Eyüp amca.!

Selam verdim,ben Ortaca'dan Arif amcanın selamını getirdim dedim.!

Oo hoş gelmişsin bizim oglan gel otur bakalım,voooynnn çaycı Çay getir iki tane dedi.!

Bir sigara ver hele dedi,ben sigara içmiyorum dedim, tüh ulan içseydin iyiydi dedi, birden yerinden fırladı, ordan geçmekte olan bir adamın önün de durdu bir sigara ver dedi,adam çıkardı bir sigara verdi,ağızında ki sigara sanki post bıyıklarını yakacakken bir yenisini yaktı.!

Eyüp amca dudak tiryakisi birine bir daha sigara paketi almayacağına dair yeminli söz vermiş ne sözünden dönebiliyor,nede sigaradan VAZ geçebiliyordu.!

Eyüp amcadan bilği alabileceğim yoktu sanki,gittim Eyüp amcaya bir paket sigara aldım buyur Eyüp amca dedim.!

Bunu yapmayacaktın bizim oglan dedi, ben paket alamazmıyım dedi duygulandı,paketi komşusuna verdi.!

Bana dedi ki sana bahsedilen çayhane,günde beş yüz çay ancak satar,istersen orayı sana hemen alalım dedi.!

Çaycı cemal yaşlandı belki ondan bırakacak,evveli kendi ocakta dururdu,şimdi hem ocakta,hemde ayakcısı var kazancı işçiliğe gidiyor,sonra adam da durmuyor yanında,yürü seni götüreyim yüz yüze konuş dedi.!

Bu çayhane 25-30 MT kare arası bakımsız bir mekandı,anlaşılan Cemal ustada,bir zamanların ortacalı hasan ustası gibi yaşlanmış ve tükenmişti.!

Eyüp amca,cemal sana aha adam getirdim otur anlaş dedi.!

Cemal usta nereli olduğumu,Ortaca'da ne iş yaptığımı yedi göbek sülalemi sordu.!

Meger adam beni yanında çalışacak elaman sanıyormuş.!

Biz burda çok bir çay satamıyoruz,daş patlasa,beş,altı yüz çay satarız,Ocak ve dağıtımın altından kalkabilirmisin dedi.!

Burası mekan içinden çok esnafa çay dağıtan bir mekandı,müşteri dağınıktı yani,zor ustam dedim.!

Ben burayı satacağım,müşteri çıkıncaya kadar mecbur çalıştıracağım dedi.!

Ustam sana açık olacağım işime gelirse burayı satın alabilirim dedim.!

Cemal usta şöyle bir yekindi bana baktı,gözleri parlamıştı.!

Sende para varmı dedi.?

Bakarız dedim.!

Ben buraya beş bin mark isterim varmı o kadar paran dedi.!

İyide ustam burada beş binlik ne var ki dedim.!

Bedavayamı vereyim çalışan dükkan,müşterisi var biliniyor dedi.!

Hem şimdi tamam desem dükkanı teslim etmem bir buçuk ayı bulur,çünkü esnaftan alacagım var bir çoğuna dağıttığım marka var dedi.!

İşime gelir ustam bende ortamı öğrenmiş olurum dedim.!

Tamam sana şu kadar yevmiye vereyim,yatacak yer vereyim,sabah öğle beraber yeriz,akşam başının çaresine sen bakarsın dedi.!

Tamam dedim.!

O gün cemal ustaya yardımcı oldum,dükkanı kapattıktan sonra hadi gari seni evine götüreyim dedi.!

Pazaryerini üst tarafından bir rampa yolu çıktıktan sonra metruk beton bir binaya geldik,kapıyı açtı,karanlık bir salondan içeri girdik bir odanın kapısını açtı,burda iki sedir var ikisinde de battaniye,yastık var,siyah beyaz da olsa televizyon var,karşı da,tuvalet banyo var, başkada bir şey yok,burda istediğin kadar kira vermeden kalabilirsin,kimse sana çek git demez, yarın saat yedide dükkanda ol dedi.!

Bu bina yandan geçen yol ve arka taraf nerdeyse toprak seviyesinde,küçücük ince pencereleri olan,daha doğrusu toprağa gömülmüş,sanki bodrum olarak yapılmışta,üstü bir şekilde yapılmamış,rutubetli,oldukça bakımsız,metruk bir bina idi.!

ARKASI YARIN