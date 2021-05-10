İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 9

Kolacılar dolap bırakmışlar içini meşrubatla doldurmuşlardı.!

Herşey kendiliğinden geliyordu.!

Ortaca halkının sıcaktan korunağı olmuştu bu bahçe.!

Gündüzleri de gelenler oluyordu,akşamları,ortaca çok sıcak oluyordu,nefes alabilmek çok zor du desem abartmamış olurum.!

Akşamları bahçede bulunan 25 masa yetersiz geliyordu.!

Yeni masa ve sandalye takviyeleri yapmıştık,hafif musiki eşliğinde insanların huzur bulduğu bir yer olmuştu.!

Daha öncede belirtmiştim hasan usta resmen dirilmiş,ne bel ağrısı kalmış nede boş verme huyu,adamın kıyafetleri bile değişmişti.!

İçerisi de tavla oynayanlar TV izleyenlerle yine aynı idi.!

Ramazanlıkta akşamları inne atsan yere düşmüyor,hatta halk iftarlıklarını alıp geliyorlardı ,insanlar oruçlarını burda açıp iftarlarını yapıyorlardı.!

Hasan usta kaymakamlıktan sahura kadar açma izni almıştı.!

Sahura kadar açık olmamız için yoğun istek vardı.!

Gece dört'e kadar çalışıyor,sabah dokuzda kalkıyorduk ramazan boyunca bu böyle devam etti.!

Bir ara birisi hasan ustaya araba almışsın hayırlı olsun demişti ,kendisi bana bahsetmeyince bende kendisine hayırlı olsun dememiştim.!

Sonra hasan ustanın yeni yapılan bir binadan daire aldığını duydum,elbette bunlar güzel şeylerdi,lakin ben burda işe başlıyalı sekiz aya yaklaşıyordu ve beş kuruş para almamıştım,üzerime giydiklerimde çay bahçesinin garsonların giydikleri kıyafetler di.!

Bütün dünyam burası içinde idi gece yarım da yatağa giriyorum,sabah altıda kalkıyordum ve işi olduğu gibi ben çeviriyordum,ortacaya gitsem vallahi kayıp olurdum çünkü hiç bir yer bilmiyordum,sabır çekiyordum.!

Lakin yediğim önümde yemediğim arkamda idi,canımın istediğini yiyor içiyordum o kadar.!

İşler çok yoğundu hasan usta ile oturup konuşma fırsatımız da olmuyordu çünkü hasan usta sabah saat 9-10 arası geliyor bahçenin eksiklerinin listesini alıyor,çarşıdan alış verişten dönmesi öğleyi buluyor,akşam yemek için eve gidip geliyor,gece iş bitişi ile hasılatı toplayıp gidiyordu,sadece iş ile ilğili meseleleri ayak üstü konuşabiliyorduk.!

Agostos ayı gelmişti hasan ustanın düşünceli bir hali vardı bir kaç defa sormama rağmen beni geçiştirmişti.!

Fakat benim içime bir kere gıcık girmişti,sekiz çalışan vardı hepsi gündelik yevmiyelerini alırken ben niye hiç para alamıyordum.!

Arada bir de olsa bana bir kaç saatlik dinlenme izni verilmeliydi,burda Dalyan diye bir yer varmış denizi de varmış,fakat ben esir kampında gibiydim.bu meseleyi Ahmet abiye bir şekilde anlatmalıyım,Ahmet abi ara ara gündüzleri uğruyordu,ama ona hiç bu durumlardan bahsetmedim.!

Bu ara hasan ustanın dalgınlığı çok aşikardı,sorduğumuz sorulara bile çoğu zaman sanki uykudan uyanıp ta veriyordu,bir acayiplik vardı ama neydi.!

Bir akşam Ahmet abinin bir elamanı gelmişti ,ona Ahmet abi ile görüşmem lazım dedim,Ahmet abinin serviste olduğunu,gelince söylerim dedi.!

Artık benimde huzurum kaçmıştı,para pul almadan günde on sekiz saat nereye kadar dayanabilirdim,buna canmı dayanırdı.!

Bir kaç gün sonra Ahmet abi geldi beraber bir masaya oturduk,hasan usta alışveriş için gitmişti.!

Ahmet abiye olan bitenleri anlattım.!

Ahmet abi nasıl olur böyle bir şey esir kampımı burası dedi, ben onunla bir konuşayım dedi.!

Biraz sonra hasan usta geldi, Ahmet abi ile uzunca konuştular,beni ne zaman çağıracaklarını çok merak ediyordum,hani bir söz varya eli işte gözü oynaşta diye,işte öyleydim.!

Sonra beni çağırdılar,otur dediler oturdum.!

Hasan usta, bak oglum sen on aydır burda çalışıyorsun,yaptıklarını inkar etmiyorum,çok çalıştın,mücadele ettin, ben senin paranı yanımda biriktiriyordum, bana para lazım dedin de ben sana yokmu dedim.!

Yine tekrarlıyorum bende on aylık çift dikiş yevmiyen var,ne zaman istersen alabilirsin.!

Ahmet abi söze girdi, hasan ustaya burası için iyi bir teklif var,satıp satmama arasında,kararsız.!

Hasan ustanın niye dalgın olduğu anlaşılmıştı.!

Hasan usta burası için bana üç daire parası teklif ettiler,iki daire de ben aldım,beş dairenin kira geliri beni padişah gibi geçindirir dedi .!

Maşallah birde araba almışsın ustam hayırlı olsun ,lakin bu dairelerin en azından biri bana düşerdi dedi delikanlı.!

Hasan usta sinirlenmişti, ne diyorsun ulan kazanıpta cebime mi koydun bir daire benim olmalıydı diyorsun utanmadan.!

Evet ustam kazandım cebine koydum , bunun başka bir izahatı yok.!

Tamam Ahmet ben bunun üstüne burayı satarım, en güvendiğim adamımın gözü varmış kazancımda dedi.!

Estağfurullah ustam hiç düşünmedim bile Ahmet abi eli ile sus işareti yaptı, sen şimdi burdan kalk biz hasan usta ile konuşur hallederiz dedi.!

Bende gittim başka bir köşeye oturdum,adamın yüzsüzlüğü ve vafasızlığı beni tam yüreğimden vurmuştu,boşuna uykusuz geceleri çalışmışım,yorgunluktan ayaklarım sızlardı da uyuyamazdım, suç bende suç.!

ARKASI YARIN