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Kahramanmaraş
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İşte Kahramanmaraş’taki cami sayısı!

Türkiye'de camiler ile ilgili istatistikler belli oldu. En az ve en çok caminin bulunduğu iller açıklandı.

İşte Kahramanmaraş’taki cami sayısı!

İşte Kahramanmaraş’taki cami sayısı!

Türkiye'de camiler ile ilgili istatistikler belli oldu. En az ve en çok caminin bulunduğu iller açıklandı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 11:23
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En az ve en çok caminin bulunduğu iller açıklandı. Kahramanmaraş bin 351 cami bulunuyor.

2021 yılı verilerine göre Kahramanmaraş genelinde bin 346 caminin bulunduğu bildirilmişti.

Camilerin 2022 yılı Türkiye dağılımı şöyle;

3530 – İstanbul

3238 – Konya

3171 – Ankara

2742 – Samsun

2594 – Kastamonu

2295 – Antalya

2119 – Ordu

2075 – Diyarbakır

2086 – Urfa

2058 – Trabzon

1915 – İzmir

1776 – Bursa

1757 – Manisa

1677 – Balıkesir

1610 – Giresun

1618 – Erzurum

1582 – Mersin

1519 – Zonguldak

1474 – Adana

1422 – Van

1396 – Kayseri

1372 – Sivas

1351 – Kahramanmaraş

1330 – Çorum

1338 – Sakarya

1267 – Bolu

1244 – Kütahya

1228 – Denizli

1223 – Kocaeli

1173 – Tokat

1202 – Afyon

1179 – Mardin

1141 – Aydın

1151 – Sinop

1092 – Muğla

1092 – Hatay

1087 – Rize

1078 – Gaziantep

1011 – Elazığ

1000'in altında olan illerimiz ise;

987 – Yozgat

985 – Malatya

970 – Karabük

934 – Ağrı

828 – Çanakkale

788 – Bartın

789 – Eskişehir

784 – Adıyaman

748 – Çankırı

743 – Isparta

730 – Bitlis

704 – Artvin

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İşte Kahramanmaraş’taki Cami Sayısı!
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