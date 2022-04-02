İşte Kahramanmaraş’taki cami sayısı!

En az ve en çok caminin bulunduğu iller açıklandı. Kahramanmaraş bin 351 cami bulunuyor.
2021 yılı verilerine göre Kahramanmaraş genelinde bin 346 caminin bulunduğu bildirilmişti.
Camilerin 2022 yılı Türkiye dağılımı şöyle;
3530 – İstanbul
3238 – Konya
3171 – Ankara
2742 – Samsun
2594 – Kastamonu
2295 – Antalya
2119 – Ordu
2075 – Diyarbakır
2086 – Urfa
2058 – Trabzon
1915 – İzmir
1776 – Bursa
1757 – Manisa
1677 – Balıkesir
1610 – Giresun
1618 – Erzurum
1582 – Mersin
1519 – Zonguldak
1474 – Adana
1422 – Van
1396 – Kayseri
1372 – Sivas
1351 – Kahramanmaraş
1330 – Çorum
1338 – Sakarya
1267 – Bolu
1244 – Kütahya
1228 – Denizli
1223 – Kocaeli
1173 – Tokat
1202 – Afyon
1179 – Mardin
1141 – Aydın
1151 – Sinop
1092 – Muğla
1092 – Hatay
1087 – Rize
1078 – Gaziantep
1011 – Elazığ
1000'in altında olan illerimiz ise;
987 – Yozgat
985 – Malatya
970 – Karabük
934 – Ağrı
828 – Çanakkale
788 – Bartın
789 – Eskişehir
784 – Adıyaman
748 – Çankırı
743 – Isparta
730 – Bitlis
704 – Artvin