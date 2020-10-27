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İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç’tan Kandil Mesajı

İyİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç’tan Kandil Mesajı

İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç’tan Kandil Mesajı

İyİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç, Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

27 Ekim 2020 Salı 16:38
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Kılıç mesajında şunları kaydetti:

“Hz. Muhammed (S.A.V.)'in doğumunun yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni dualarla idrak edeceğiz. İnsanı insan yapan tüm güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğumunu kutladığımız bu hafta, O’nun hayatımızı aydınlatan; insanlık ve merhametini, insafını ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı O’nun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.

Bu haftada fakir fukarayı, yetim ve kimsesizleri görüp gözetmek, ihtiyaç içerisinde olan vatandaşlarımızın yardımlarına koşmak, onlara imkanlar ölçüsünde yardımlarda bulunmak yapılması lazım gelen hususlardır.

Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandili’nin coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyada hayırlara vesile olmasını, barışı, huzuru ve bereketi getirmesini temenni ediyor ve duaların kabul olmasını diliyorum.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç’tan Kandil Mesajı
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