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‘Kahraman Gençlik’ On Binlerce Kullanıcıya Ulaştı

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kahraman Gençlik’ uygulaması on binlerce kullanıcıya ulaştı. Gençler, akıllı cihazlarına indirdikleri uygulama sayesinde hem etkinliklerden haberdar oluyor hem de çeşitli hediyeler kazanabiliyor.

‘Kahraman Gençlik’ On Binlerce Kullanıcıya Ulaştı

‘Kahraman Gençlik’ On Binlerce Kullanıcıya Ulaştı

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kahraman Gençlik’ uygulaması on binlerce kullanıcıya ulaştı. Gençler, akıllı cihazlarına indirdikleri uygulama sayesinde hem etkinliklerden haberdar oluyor hem de çeşitli hediyeler kazanabiliyor.

29 Aralık 2022 Perşembe 18:14

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda erişime açılan Kahraman Gençlik uygulaması on binlerce gence ulaştı. İOS ve Android işletim sistemine sahip tüm akıllı cihazlarda kullanılabilen uygulamanın kullanıcı sayısı 100 bine yaklaştı. Akıllı cihazlara indirilen uygulamaya kayıt olan 15 – 30 yaş arasındaki gençler hem Büyükşehir Belediyesi’nin konser, tiyatro, resim sergisi, gençlik buluşması gibi etkinliklerinden haberdar oluyor hem de etkinlikleri takip ederek çeşitli hediyeler kazanabiliyor. Ayrıca uygulamayı indiren ve ilk kez kayıt yaptıran kullanıcılar 2 GB’a kadar internet hediyesi kazanabiliyor. Kahraman Gençlik uygulaması İOS cihazlarda AppStore’denhttps://apps.apple.com/lk/app/kahraman-gençlik/id1630774367bağlantısıyla, Android cihazlarda ise Play Store üzerinden https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kahramangenclik.com&hl=tr&gl=USbağlantısıyla indirilebiliyor.

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‘Kahraman Gençlik’ On Binlerce Kullanıcıya Ulaştı
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