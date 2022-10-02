Kahramanmaraş Akademi’de Yaz Dönemi Tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen; projeden sinemaya, felsefeden tarihe, editörlükten diksiyona kadar birçok farklı branşta eğitimler düzenlenen Kahramanmaraş Akademi’de Yaz Dönemi’nin kapanış programı gerçekleştirildi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen programda Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, Kahramanmaraş Akademi eğitmenleri ve kursiyerleri yer aldı. Kahramanmaraş Akademi Yaz Dönemi’ne ilişkin sinevizyon gösteriminin de yapıldığı programda Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, akademi eğitmenlerine teşekkür belgesi takdim etti. Program, kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle noktalandı.

Yoğun İlgi Gördü

Kapanış programında konuşan KSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve Kahramanmaraş Akademi Koordinatörü Doç. Dr. Selim Somuncu, “Kahramanmaraş Akademi’nin 6’ncı dönemini bugün itibariyle tamamlıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde 7’nci döneme başlayacağız. Geride bıraktığımız 6 dönemde farklı atölyelerde kursiyerlerimize çok faydalı eğitimler verildi. Kahramanmaraş Akademi’yi hayata geçirirken ilgi görüp görmeyeceği konusunda biraz tereddüt yaşamıştık. Fakat kurulduğu günden itibaren öğrencilerimiz gerçekten çok yoğun bir ilgi gösterdi. Bir şeyi yapmaktan ziyade esas olan onu ayakta tutmaktır. İnşallah öğrencilerimizin göstermiş olduğu bu yoğun ilgi sayesinde Kahramanmaraş Akademi uzun yıllar boyunca faaliyet göstermeye devam edecektir” ifadelerini kaydetti.

Kursiyerlerimizle Buluşmaya Devam Edeceğiz

Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan yaptığı konuşmada, “Kahramanmaraş Akademi’nin 6’ncı dönemini geride bıraktık. İnşallah 17 Ekim tarihinde Güz Dönemi başlayacak. 6 dönemdir farklı branşlarda kursiyerlerimize eğitimler veriyoruz. Biz bunun bir kültüre dönüşmesini istiyoruz. Akademi’de üniversitelerde alınan eğitimleri destekler nitelikler dersler veriliyor. Kahramanmaraş Akademi, farklı alanlarda kendini geliştirmek isteyen hemşehrilerimizin istifade edebileceği bir yer. Geride bıraktığımız dönemlerde akademiden çok güzel çıktılar da elde ettik. Örneğin Berdücesi Dergisi bu akademinin bir ürünü. İnşallah önümüzdeki süreçte birbirinden farklı atölyelerde kursiyerlerimizle buluşmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.