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Kahramanmaraş Büyükşehir, caddeleri bir bir yeniliyor!

Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ikinci etap çalışmalarını tamamlayanve yolu ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Dr. Sait Bulvarı’nda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir, caddeleri bir bir yeniliyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir, caddeleri bir bir yeniliyor!

Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ikinci etap çalışmalarını tamamlayanve yolu ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Dr. Sait Bulvarı’nda asfaltlama çalışmalarına başladı.

11 Temmuz 2023 Salı 15:48

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Binevler bölgesinin en işlek arterlerinde başlattığı asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ikinci etap çalışmalarını da tamamlayarak hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Dr. Sait Bulvarı’nın asfaltını yeniliyor. Geliş ve gidiş istikametiyle toplamda 2 bin 300 metre uzunluğa sahip arterde yürütülen asfalt çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla baştan uca yenilenen arterin hizmete alınması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bölgede asfalt yenileme çalışmalarının devam ettiği ve alt ve üstyapısıyla baştan uca yenilenen arterlerin etaplar halinde hizmete alındığı belirtildi.

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KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİRCaddeleri Bir Bir Yeniliyor!
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