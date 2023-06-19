Kahramanmaraş Büyükşehir, Göksun’da konforlu ulaşım için sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını güçlendirmek için şehir merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerde de yol yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Göksun’da kırsal mahallelerin ulaşım konfor ve güvenliğini artırmak için bir dizi çalışma yürütülüyor.

Kavşut ve Kınıkkoz grup yollarının deforme olduğu için trafikte olumsuzluklara neden kısımlarının bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.Kavşut ve Kınıkkoz grup yollarının onarımında toplamda 12 bin ton asfalt kullanılırken çalışmalarınmaliyeti ise yaklaşık 13 Milyon TL. Yine Göksun’da Yeşilköy, Arslanbeyçiftliği ve Taşoluk mahallerine ulaşım sağlayan yolların bakım ve onarımı yapılıyor.

Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla kırsal mahallelerin ulaşım konfor ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehrin ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.