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Kahramanmaraş için sarı kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Kahramanmaraş için son dakika uyarısı yapıldı.

Kahramanmaraş için sarı kodlu yağış uyarısı

Kahramanmaraş için sarı kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Kahramanmaraş için son dakika uyarısı yapıldı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 16:55
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Adana ve Osmaniye'nin bazı ilçeleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde 3 saat içinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Aladağ, Feke, Karaisalı, Kozan, Osmaniye'nin de Sumbas ve Kadirli ilçeleriyle, Kahramanmaraş çevrelerinde 3 saat içinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Son Güncelleme: 09.06.2021 16:56
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