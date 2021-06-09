Kahramanmaraş için sarı kodlu yağış uyarısı

Adana ve Osmaniye'nin bazı ilçeleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde 3 saat içinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Aladağ, Feke, Karaisalı, Kozan, Osmaniye'nin de Sumbas ve Kadirli ilçeleriyle, Kahramanmaraş çevrelerinde 3 saat içinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.