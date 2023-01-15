Kahramanmaraş İHH'dan Yetimleri Sevindirme Toplantısı

Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneğinde gerçekleşen toplantıya dernek yönetim kurulu ve gönüllü aileler katıldı.

Toplantıda, geçen yıl yapılan hizmetlerin bilançosu ile 2023 yılında yapılacak olan yetimlere yönelik hizmetler masaya yatırıldı. Öte yandan 22 Ocak 2023 tarihinde 15 temmuz ortaokulunda gerçekleştirilecek olan mazlumlara destek kahvaltısı ve İHH mütevelli heyeti Yavuz Dede'nin de katılımıyla gerçekleşecek olan konferansa yetim gönüllüleri davet edildi.

İHH İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı avukat Yusuf Bülbül konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Kahramanmaraş İHH olarak her ayın son pazar günü yetim gönüllerimizle birlikte yetimleri sevindirme toplantılar yapıyoruz bu programlarda özellikle Kahramanmaraş'taki yetim ailelerimizin durumlarını tespit ediyoruz, bu ailelerimizle ilgili yeni kararlar alıyoruz. Bu ailelerimize tüm gönüllülerimiz toplantı sonrasında evlerine giderek çeşitli yardımlar götürüyor ve onların sorunlarını dinleyerek onları çare olmaya yetim aileleri mutlu etmeye çalışıyorlar. Bugün de gönüllülerimiz toplantıya katılarak yetim ailelere yönelik faaliyetlerimize destek verdiler hepsinden Allah razı olsun.yine bugünkü toplantımızda önümüzdeki hafta 22 Ocak Pazar günü yapacağımız mazlumlara destek konulu kahvaltı programıyla ilgili yapacağımız işleri konuştuk. Önümüzdeki hafta İHH mütevelli heyeti üyesi Yavuz Dede ile kahvaltı programında bir araya geleceğiz. Bu kahvaltı programımıza 16 STK'nın yanında mazlumlara destek programı adı altında genç İHH öncülüğünde 15 temmuz ortaokulunda bir kahvaltı programı tertip edeceğiz. Akabinde bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz. bu toplantının amacı özellikle kış yardımları konusunda şehrimizdeki hayırseverleri, gönüllülerimizi bir araya getirerek hem şehrimizdeki yetimleri hem de özellikle Suriye'deki mazlumlara yönelik yaptığımız çalışmalara destek sağlamak. Bu vesile ile ben bu projemize, çalışmamıza tüm gönüllerimizi davet ediyorum. Önümüzdeki hafta yani 22 Ocak 2023 günü 15 temmuz ortaokulunda yapacağımız programımıza tüm gönüllerimizi ve vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu programımıza destek veren, başta hanım kollarımız olmak üzere 15 STK'mıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum Allah kendilerinden razı olsun” dedi.