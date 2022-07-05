Kahramanmaraş İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Futbol Turnuvası Tamamlandı

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Kahramanmaraş 2 No'lu Şube Başkanlığı ve Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen, personeller arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla 16 Haziran 2022 tarihinde başlayan ve Şube Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü ve Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden oluşan 12 takımın mücadele ettiği "Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Futbol Turnuvası" oynanan final maçı ile sona erdi.

Final maçında Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü takımı Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü takımını 5-2'lik skorla mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın üçüncülüğünü Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü takımını 3-2 mağlup eden Tarımsal Altyapı ve Arazi DeğerIendirme Şube Müdürlüğü kazandı.

Turnuvanın şampiyonu olan Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü takımının kupasını Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Salih İNAN takdim etti.