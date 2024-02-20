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Kahramanmaraş, İstanbul’da Yoğun İlgi Gördü

Büyükşehir Belediyesi, Valilik, KMTSO ve MARAŞFED iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen “Kahramanmaraş Tanıtım Günleri” sona erdi.Atatürk Havalimanı etkinlik alanında 4 gün boyunca devam eden programa Kahramanmaraş sevdalıları yoğun ilgi gösterdi. Başkan Güngör, “Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş, İstanbul’da Yoğun İlgi Gördü

Kahramanmaraş, İstanbul’da Yoğun İlgi Gördü

Büyükşehir Belediyesi, Valilik, KMTSO ve MARAŞFED iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen “Kahramanmaraş Tanıtım Günleri” sona erdi.Atatürk Havalimanı etkinlik alanında 4 gün boyunca devam eden programa Kahramanmaraş sevdalıları yoğun ilgi gösterdi. Başkan Güngör, “Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

20 Şubat 2024 Salı 14:43

Şehrin kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yöresel lezzetlerini, geleneksel el sanatlarını ve değerlerini tanıtmak, depremden etkilenen esnafa destek olmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen “Kahramanmaraş Tanıtım Günleri” noktalandı. Atatürk Havalimanı etkinlik alanında 4 gün boyunca devam eden programa Kahramanmaraş sevdalıları yoğun ilgi gösterdi. Belediyeler, STK’lar ve özel teşebbüsler tarafından etkinlik alanında kurulan stantlarda Kahramanmaraş’ın kültürü, gelenek ve görenekleri, yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları ve değerleri misafirlere tanıtıldı.

On binlerce misafirin ziyaret ettiği tanıtım günlerinde; yöresel etkinliklerden okur – yazar buluşmasına, konserden söyleşiye, atölyeden sergiye çeşitli programlar da katılımcılarla buluşturuldu. İstanbul Valisi Davut Gül,66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci,AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin,Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve MARAŞFED Başkanı Uğur Yinanç da programa katılarak alanda kurulan stantları tek tek ziyaret etti.

Değerlerimizi İstanbul’da Kahramanmaraş Sevdalılarına Tanıttık

Etkinliğin Kahramanmaraş’ın tanıtımı noktasında çok önemli olduğunu belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın değerlerini, yöresel lezzetlerini, geleneksel el sanatlarını ve kültürünü ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu noktada tescil başvurularımız devam ediyor. Kahramanmaraş’ımızın 28 adet ulusal coğrafi işaretli ürünü var. Çağlayancerit Cevizi ve Maraş Tarhanası’nın AB’ye tescilini sağladık. Daha fazla ürünümüzün hem ulusal hem de uluslararası alanda tanıtımı ve tescilini gerçekleştirmek için gayretimizi sürdürüyoruz. Valiliğimiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu iş birliğiyle düzenlediğimiz bu etkinlikle de şehrimizin değerlerini İstanbul’da Kahramanmaraş sevdalılarına tanıttık. Tanıtım günlerine olan ilgi bizleri son derece memnun etti. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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