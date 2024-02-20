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Hanifi Toptaş, Azerbaycan Bulvarı’nda esnaflarla buluştu!

Azerbaycan Bulvarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Toptaş, “Geçici çarşılarımızdaki esnaflarımızla bir araya geldik. Devam eden çalışmalarla ilgili talep ve önerilerini dinledik. Tabi şehir merkezimizde hızlı bir inşa çalışması var. İnşallah el birliğiyle esnaflarımızın kalıcı iş yerlerine kavuşması noktasında gayretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Hanifi Toptaş, Azerbaycan Bulvarı’nda esnaflarla buluştu!

Hanifi Toptaş, Azerbaycan Bulvarı’nda esnaflarla buluştu!

Azerbaycan Bulvarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Toptaş, “Geçici çarşılarımızdaki esnaflarımızla bir araya geldik. Devam eden çalışmalarla ilgili talep ve önerilerini dinledik. Tabi şehir merkezimizde hızlı bir inşa çalışması var. İnşallah el birliğiyle esnaflarımızın kalıcı iş yerlerine kavuşması noktasında gayretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

20 Şubat 2024 Salı 14:51

Onikişubat’ın çeşitli noktalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş’ın yeni durağı Azerbaycan Bulvarı oldu.

Cadde üzerinde faaliyetlerini sürdüren esnafları iş yerlerinde tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Adayı Toptaş, bölgede vatandaşlarla da bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen, Onikişubat için projelerini paylaşan Toptaş, “Teşkilatımızla birlikte ilçemizin çeşitli noktalarında esnaf ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de Azerbaycan Bulvarı’ndaki esnaflarımızla bir araya geldik, sohbet ettik, taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. Daha yaşanabilir Onikişubat noktasında hedef ve projelerimizi hemşehrilerimizle paylaştık. Hemşehrilerimizin destekleriyle inşallah 31 Mart’ta göreve geldiğimizde Onikişubat için durmadan, yorulmadan, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah el birliğiyle esnaflarımızın kalıcı iş yerlerine kavuşması noktasında gayretlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Hanifi ToptaşAzerbaycan Bulvarı’nda Esnaflarla Buluştu!
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