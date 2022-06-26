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Kahramanmaraş Onikişubat Nf Süper Lig’de

Türkiye Paravolley Süper Lig Şampiyonası ve 1. Lig Play-Off, Süper Lige Yükselme maçları 23-26 Haziran 2022 tarihlerinde Karadeniz Ereğli’de oynandı.

Kahramanmaraş Onikişubat Nf Süper Lig’de

Kahramanmaraş Onikişubat Nf Süper Lig’de

Türkiye Paravolley Süper Lig Şampiyonası ve 1. Lig Play-Off, Süper Lige Yükselme maçları 23-26 Haziran 2022 tarihlerinde Karadeniz Ereğli’de oynandı.

26 Haziran 2022 Pazar 18:44
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Kahramanmaraş’ı 1. Ligde temsil eden Onikişubat NF Spor Kulübü Play-Off maçlarında Konya ESK, Karabük, Ankara, Gaziantep ve Mersin takımları ile oynadığı maçlarda puanları toplayarak adını Süper Lige yazdırmasını bildi.

Geçen yıl kurulduğu yılda terfi ligden 3. Lige adını şampiyon olarak yazdıran Kahramanmaraş’ın tek masa tenisi takımı Onikişubat NF Spor Kulübü Paravoleybol’da tarih yazdı.

Paravoleybol 1. Ligde mücadele eden Onikişubat NF Spor Kulübü 3. Etap (Final Etabı) Lig müsabakaları için Zonguldak’da Play-Off 2.’si olarak Süper Lige çıktı. 2.kortta 6 takım tek devreli lig usulüyle yapılacak 5 maçın ardından ilk iki sırayı alan takımlar Süper Lig’e çıktı.

İlk etabını Kahramanmaraş Türkoğlu’nda tamamlayan Paravoleybol (Oturarak Voleybol) 3. etap müsabakalarında da başarı grafiğini sürdürerek, Play-Off 2.’liği kupasını müzesine taşıdı.

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Kahramanmaraş Onikişubat Nf Süper Lig’de
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