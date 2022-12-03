Kahramanmaraş'ta 3 Aralık dünya engelliler günü etkinliği düzenlendi

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesi Yenioba mevkiinde 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, etkinlikte yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Yeşil gören gözüm" ağaçlandırma projesi ile fıstık çamı ve mavi servi gibi 250 fidanı toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ağaç sevgisi ile tüm engellerin aşılacağına inandığını aktaran Karartı, kurum olarak Türkiye yüzyılın da daha yeşil bir vatan için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı da engelli vatandaşların erişilebilirliğinin daha da artırılması gerektiğine işaret ederek, Kahramanmaraş'ın bu anlamda son derece iyi bir konumda olduğunu aktardı.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak da devletin engelli vatandaşlara her alanda destek verdiğini ifade etti.

Konuşmalarının ardından görme engelli vatandaşlar dikilen fidanlara can suyu verdi.

Etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Kıbrıs Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek ve ilgililer katıldı.