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Kahramanmaraş'ta 6 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kahramanmaraş'ta 6 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş'ta 6 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

19 Ocak 2021 Salı 18:24
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Kentte yüksek kesimlerde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde toplam 6 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

﻿Sorumluluk sahalarında 6 bin 500 kilometre yol ağı bulunduğu aktarılan açıklamada, 210 araç ve 250 personelle karla mücadele çalışması yapıldığı bildirildi.

Sorumluluk sahasındaki Çokran Mahalle yolunun heyelandan dolayı kapalı olduğu ve açılması için çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Geçişler için alternatif güzergah olan Çokran-Kalekaya-Sadıklı-Gölpınar-Hacılar-Çağırgan-Kümperli istikameti kullanılıyor. Ekipler 7/24 esasına göre vardiyalı olarak görev yapıyor. Kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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