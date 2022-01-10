Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman...
Deva Partisi’nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Deva Partisi’nden 10 Ocak Çalışan...
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof....
Başkan Okay’dan Engelliler haftası mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler haftası mesajı

Kahramanmaraş'ta genç gazeteciler için gezi programı düzenlendi

"Geleceğin medyası Germenicia'da buluşuyor" Projesi kapsamında 5 ilden Kahramanmaraş'a gelen 25 genç gazeteci, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Kahramanmaraş'ta genç gazeteciler için gezi programı düzenlendi

Kahramanmaraş'ta genç gazeteciler için gezi programı düzenlendi

"Geleceğin medyası Germenicia'da buluşuyor" Projesi kapsamında 5 ilden Kahramanmaraş'a gelen 25 genç gazeteci, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 09:05
banner459

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan proje ile bölgede görev yapan genç gazetecilerin kaynaştırılması amaçlanıyor.

Bu çerçevede bir süre önce gerçekleştirilen "Germanicia Medya Ödülleri" kapsamında Gaziantep, Adana, Mersin, Hatay ve Tekirdağ'dan Kahramanmaraş'a gelen 25 genç gazeteciye, kentin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri gezdirildi.

Gezide genç gazetecilere, Yedikuyular Kayak Merkezi, Yedigüzel Adam Edebiyat Müzesi, Germanicia Antik Kenti, Tarihi Maraş Çarşısı ile şehrin yöresel lezzetleri ve el sanatları tanıtıldı.

Proje Koordinatörü Sibel Atıcı, amaçlarının bölgede görev yapan genç gazetecilerin kaynaşmasına katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Atıcı, bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle KGC olarak hafta sonu düzenlenen ödül törenin ardından kentin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini misafirlerine gezdirdiklerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Genç Gazeteciler Için Gezi Programı Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Yardımcıoğlu’ndan AYM’ye HDP tepkisi ‘Daha Neyi Bekliyorsunuz?’
Prof. Dr. Yardımcıoğlu’ndan AYM’ye HDP tepkisi ‘Daha Neyi Bekliyorsunuz?’
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör, ‘Muhtarlarımızla, Vatandaşlarımızla Omuz Omuzayız’
Başkan Güngör, ‘Muhtarlarımızla, Vatandaşlarımızla Omuz Omuzayız’
Kahramanmaraş’a Uluslararası Hafızlık Ve Eğitim Merkezi
Kahramanmaraş’a Uluslararası Hafızlık Ve Eğitim Merkezi
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber