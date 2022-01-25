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Kahramanmaraş'ta kapanan 360 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 360 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kahramanmaraş'ta kapanan 360 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş'ta kapanan 360 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 360 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

25 Ocak 2022 Salı 18:49
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Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle 11 ilçede kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için 221 araç ve 600 personel çalışma yürüttü.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 11 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 400 kırsal mahalle yolundan 360'ını trafiğe açtı. 40 kırsal mahalle yolunun ise ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, kentte son 20 yılın en yüksek kar yağışının gerçekleştiğini, tüm ekiplerin vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için sahada olduğunu belirtti.

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